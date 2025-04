Polka była mistrzynią UFC, zakończyła karierę i korzysta. Co za sportowa emerytura

12 czerwca 2022 roku Joanna Jędrzejczyk ostatni raz zawalczyła w oktagonie. Podczas gali UFC 275 w Singapurze przegrała ona z Weili Zhang. Tuż po walce zapowiedziała koniec kariery i przejście na sportową emeryturę , którą cieszy się do dziś.

Joanna Jędrzejczyk korzysta z życia. Ależ podróże

Najwięcej Jędrzejczyk jednak podróżuje. Aktualnie znajduję się w Tajlandii, a dokładniej w Bangkoku, gdzie będzie wspierać Vanessę Romanowski, Polkę ze Szwedzkimi korzeniami . Ta już 11 kwietnia zadebiutuję w federacji ONE Championship. Tym samym była mistrzyni UFC wraca do tego kraju, ponieważ nieco ponad miesiąc temu znajdowała się tam na wakacjach. Takiej emerytury można pozazdrościć.

Członkini "UFC Hall of Fame" oczywiście wciąż dba o formę i stara się utrzymywać sprawność fizyczną. Jak sama mówiła niedawno w wywiadzie dla "insidefighting" jest zadowolona z tego co się wokół niej dzieję.

W planach przeprowadzka i treningi. "Mam pomysły na siebie"

Sportowa emerytura Jędrzejczyk jest zdecydowanie zasłużoną. W swojej karierze zawalczyła profesjonalnie 21 razy, z czego wygrała aż 16 walk. Podczas swojego pobytu w UFC udało jej się zdobyć tytuł mistrzowski wagi słomkowej . W wywiadzie dla TVP Sport zdradziła swoje plany na najbliższy czas. Polka planuję m.in. wyprowadzkę do USA oraz aplikację o zieloną kartę .

- Za cztery tygodnie wyprowadzam się do Stanów. Prawdopodobnie polecę do Montrealu jako gość na galę numerowaną pay-per-view i prosto stamtąd polecę do Vegas. Planuję dłuższy pobyt w Vegas. Być może wrócę po miesiącu, dwóch, nie wiem, ale planuję dłuższy pobyt w Stanach Zjednoczonych - kontynuuje Jędrzejczyk.