Imponująca statystyka Szczęsnego. Zostawił wszystkich daleko w tyle

Ostatnie miesiące w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego to z pewnością materiał na bardzo dobry film dokumentalny. Polak przeszedł na sportową emeryturę, z której to błyskawicznie powrócił, aby ratować światowego giganta, który w przykrych okolicznościach stracił swojego podstawowego golkipera. Jak pewnie większość z nas pamięta, początki Szczęsnego między słupkami "Dumy Katalonii" nie wyglądały zbyt przekonująco. Kilka naprawdę poważnych błędów, które sprawiły, iż wiele osób kwestionowało decyzję kadrowe Hansiego Flicka . Z biegiem czasu 34-letni bramkarz nabierał jednak pewności siebie, aby ostatecznie stać się filarem drużyny, prowadzonej przez niemieckiego szkoleniowca.

FC Barcelona wciąż pozostaje w grze o większość trofeów i duża w tym zasługa właśnie Wojciecha Szczęsnego. Warto podkreślić, że jak dotąd drużyna nie przegrała żadnego spotkania, w którym dostępu do bramki bronił polski golkiper. Wliczając w to triumf z ćwierćfinałowego starcia Barcelony z Borussią Dortmund, daję to imponującą liczbę 21 spotkań, które kończyły się remisem, bądź zwycięstwem "Blaugrany".