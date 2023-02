Piękna kobieta i rajskie życie w Dubaju. To jego klucz do sukcesu?

Dubaj to ostatni przystanek w przygotowaniach Nickiego Pedersena

W międzyczasie Nicki postanowił wcielić w życie sprawdzony plan przygotowań z zeszłego roku i wybrać się w lutym do słonecznego Dubaju. Przygotowania do sezonu weszły już w ostatni etap, a zimowa aura w Europie nie sprzyja treningom. Duńczyk swój dzień zaczyna o ósmej rano, kiedy to udaje się na sesję treningową do siłowni. Później posiłek, relaks i kolejna sesja treningowa.