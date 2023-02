Wydał wszystkie pieniądze, jakie ma. Plan jest prosty

Rempała nie zarabiał, ale jest gotowy

Kluczem do sukcesu jest stwierdzenie o zainwestowaniu wszystkich pieniędzy, jakie ma. Rempała przez pół roku nie jeździł i nie zarabiał. Mimo to jest sprzętowo przygotowany, jak należy. Ma trzy nowe, kompletne motocykle.

Rempała gra o dużą stawkę. On albo Czech

W sumie to trudno się dziwić nastawieniu młodego zawodnika Falubazu. Jeśli w tym roku nie błyśnie, to potem może mieć problem ze znalezieniem dobrego klubu. Wielu juniorów odnajduje się na pozycji U-24, ale Falubaz po sezonie chce wrócić do Jana Kvecha. Czech został na rok wypożyczony do ROW-u Rybnik, tam ma się objeździć i wrócić do Zielonej Góry mocniejszy. Kvech ma 21 lat, więc jest perspektywicznym rozwiązaniem na U-24. Rempała musiałby zanotować duży progres, żeby Falubaz zmienił zdanie i postawił za rok na niego, zamiast Kvecha.