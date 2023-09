Ledwo uszedł z życiem. Ta historia wyciska łzy

Historia, która wydarzyła się w piątkowy wieczór 4 sierpnia w Edynburgu, zmroziła nie tylko tych którzy widzieli to na własne oczy . Peter Hill fotografujący od wielu lat zawody w Szkocji, stał w bardzo niefortunnym miejscu. To właśnie tam poleciał maszyna upadającego Craiga Cooka, który całkowicie stracił kontrolę nad sytuacją. Hill nie miał szans na reakcję, a cios był bardzo mocny. Publiczność zamarła, bo mężczyznę momentalnie "odcięło". Zawody oczywiście przerwano, również ze względu na prośbę zawodników.

Szczególnie wstrząśnięty był oczywiście Cook, który poczuwał się do winy za to wszystko. Trudno mu się dziwić, ale w takim przypadku absolutnie o żadnej winie mówić nie można. To był fatalny splot nieszczęśliwych okoliczności. Hilla zabrano do szpitala i nie podawano żadnych informacji na temat jego stanu zdrowia, co jeszcze bardziej nakręcało niepokój środowiska. Na szczęście, w niedzielę rano już sam Hill osobiście napisał, że co prawda ma uszkodzenia kręgów, ale czuje się coraz lepiej i wie, że na pewno będzie dobrze. Wszyscy odetchnęli.