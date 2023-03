Koniec z oszustami! Już nie będzie kombinacji

Sprytni na tym stracą

Przez jednych nazywani oszustami, przez innych spryciarzami - żużlowcy chcący przechytrzyć sędziego z pewnością stracą na zmianach regulaminowych. Będą musieli się dostosować do nowych warunków.



- Długi temat, by rozmawiać na temat tego, co wolą zawodnicy. Niektórzy skrzętnie wykorzystywali to, jak sędzia puszcza taśmę. Są sędziowie, którzy starali się zmieniać swój rytm zwalniania maszyny startowej, ale każdy ma charakterystykę startu. Zawodnicy doskonale wiedzieli kto sędziuje i jakie ten sędzia ma preferencje. Krok w automatyzację taśmy jest krokiem do przodu - powiedział Rafał Dobrucki.