Jak oni się dogadują? Trener nie zna angielskiego

Jakub Czosnyka Żużel

Lech Kędziora nie ma w ostatnich dniach najlepszej prasy. To efekt średnich wyników Eltrox Włókniarza Częstochowa. Na domiar złego doświadczony trener w ostatnim czasie "zasłynął" z tego, że nie zna języka angielskiego, co utrudnia mu komunikację z zawodnikami. Jacek Gajewski, były menedżer żużlowy, uważa, że to duży problem. Czy w klubie muszą pomyśleć o zatrudnieniu tłumacza?

Zdjęcie Lech Kędziora / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix