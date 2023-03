Hit bez kibiców? Na to zwraca uwagę policja

Unia Tarnów spróbuje przekonać policję

W tarnowskim klubie przekonują nas, iż walczą o to, by jednak kibice weszli na stadion. Mówią, że skoro na mecze piłkarzy Unii można ich wpuszczać, a grają oni na tym samym obiekcie, na którym jeżdżą żużlowcy, to nie powinno być żadnych przeciwwskazań.