Gwiazdy zostaną bez pracy. Będzie wysyp zaskakujących kontraktów

To dlatego zawodnicy mają problem z kontraktami

Zasadniczo całość bierze się z tego, że kluby mają problemy finansowe i nie jest jasna ich dalsza przyszłość. To dotyczy przede wszystkim Unii Tarnów i Orła Łódź. W normalnej sytuacji oba kluby już teraz mogłyby mieć w swojej kadrze łącznie ponad 15 zawodników i wziąć dostępne gwiazdy z rynku . Na razie jednak nie wiadomo, czy w ogóle wystartują, a jeśli tak, to w jakiej lidze.

Te nazwiska rozgrzewają najmocniej

Mówiąc o gwiazdach listę należałoby rozpocząć od Nickiego Pedersena. Duńczyk ma za sobą całkiem niezły sezon w Stali Rzeszów, ale po mimo tego nie cieszy się zainteresowaniem klubów. Łączono go m.in. z ROW-em Rybnik, ale wszystko wskazuje na to, że nic z tego nie wyjdzie. Były mistrz świata rozsyła oferty po klubach i szuka dla siebie miejsca. On akurat za drobne jeździć nie chce, więc jest gotowy poczekać do wiosny.