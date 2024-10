Prezydent wkroczył do akcji. Będą pieniądze dla polskiego klubu

Walka Unii Tarnów o przystąpienie do 2. Metalkas Ekstraligi trwa. Zgodnie z naszymi informacjami oficjalnie doszło do ocieplenia stosunków klubu z miastem, bez którego nie uda się spełnić rygorystycznych wymagań licencyjnych związanych z jazdą na zapleczu PGE Ekstraligi.

Unia ogłasza: jest porozumienie z miastem

Na te informacje długo czekali kibice w Tarnowie. W poniedziałek doszło do oficjalnego spotkania prezesa klubu Kamila Górala z prezydentem miasta Jakubem Kwaśnym. Już od dłuższego czasu słychać było głosy, że magistrat zamierza aktywnie włączyć się w pomoc klubowi. W zasadzie inny ruch byłby wizerunkową wtopą, bo w mieście olbrzymie problemy mają pozostałe dyscypliny sportowe i dziś cała nadzieja leży w żużlu.

- Serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za zainteresowanie naszym klubem i deklarację pomocy w dostosowaniu stadionu do wymogów regulaminowych! Mam nadzieję, że pod koniec października będziemy mogli przekazać więcej pozytywnych informacji - podsumował Prezes Kamil Góral w krótkim komunikacie przekazanym przez władze klubu.

Co te słowa mogą oznaczać w praktyce? Przede wszystkim to, że prezydent zamierza dać twarz przyszłym zmianom modernizacyjnym stadionu, które wymaga Ekstraliga Żużlowa. Nie bez znaczenia jest fakt, że prezydent Kwaśny zapowiedział osobistą interwencję u władz ligi. W kuluarach mówi się też o dodatkowej kasie skierowanej na bieżącą działalność klubu, ale to akurat nic pewnego.