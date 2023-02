Gwiazdor "tłustym kotem"? "Tego chciała żona" [FELIETON]

Najlepszy brytyjski żużlowiec XXI wieku, trzykrotny mistrz świata (2013, 2015, 2018), od lat opoka Betardu Sparty Wrocław ma za sobą fatalny sezon. W PGE Ekstralidze jeździł poniżej oczekiwań kibiców, swoich i kierownictwa klubu. W GP mu się nie wiodło. To nie był ten "Tajski", którego znamy i podziwiamy już drugą dekadę. Za to hucznie obchodził swoją rocznicę, skoczył na spadochronie i tym jeszcze bardziej wkurzył część kibiców.

Żona Woffindena nie chciała zostawać w Polsce

A ja sobie myślę, że może ci ludzie po prostu nie doceniają Woffindena? Może wcale nie jest on jeszcze "tłustym kotem", który wszystko wygrał i na niczym mu już nie zależy? Może Tai jest jednak bardziej ambitny i bardziej profesjonalny niż to się wydaje wielu jego krytykom?

Tak, w wieku 28 lat zdobył w zasadzie wszystko, co można osiągnąć w "czarnym sporcie". Ale czy facet, który chce kończyć karierę lub tylko egzystować na motocyklu bierze nowego tunera? Czy jeździec, który jest "syty" i o nic nie walczy, dokonuje zmian w swoim teamie (bo z dotychczasowego nie był zadowolony)? Czy zawodnik, który chce "bimbać" na przyszłość, zmienia sposób przygotowania do sezonu? A to właśnie teraz zrobił Woffinden. Czy fakt, że zmienia miejsce zamieszkania, wraca do Anglii i chce jeszcze bardziej poświęcić się żużlowi (jego żona nie do końca zaaklimatyzowała się u nas i to miało Taia odrywać od speedwaya) świadczy, że gość zamyka żużlowy kramik? Myślę, że wręcz przeciwnie.