Gwiazdor nie zdążył na mecz. Najedli się strachu

Ostatnie tygodnie zdecydowanie nie były najlepsze dla OK Bedmet Kolejarza. Klub funkcjonujący w stolicy polskiej piosenki zanim rozpoczął rozgrywki, napotkał mnóstwo problemów związanych z finansami. Na nic zdało się nawet wnioskowanie o dodatkowe fundusze do prezydenta miasta, który odprawił działaczy z kwitkiem . Poza tym nastąpiły komplikacje związane z pracami torowymi. Tutaj akurat sprawę utrudniła pogoda.

Limit pecha gospodarzy wyczerpany? Nic z tych rzeczy. W sobotnie popołudnie przeniesiono na niedzielny poranek finał B drużynowych mistrzostw Europy w Pardubicach. W zawodach tych wziął udział Adam Ellis. Brytyjczyk robił wszystko, by zdążyć na mecz ligowy swojej drużyny, lecz ostatecznie spóźnił się i nie wyjechał do ani jednego wyścigu .

Miejscowi osłabieni brakiem gwiazdy mieli mnóstwo problemów z teoretycznie niżej notowaną Grupa Azoty Unią. Praktycznie przez cały mecz widzowie na trybunach byli świadkami wyrównanej rywalizacji . Aż siedem wyścigów w niedzielne popołudnie kończyło się remisem 3:3. Jednak to gospodarze znaleźli się w ciut lepszej sytuacji przed biegami nominowanymi, ponieważ wysforowali się na ośmiopunktowe prowadzenie.

Gdy wydawało się, że utrzymanie prowadzenia przez OK Bedmet Kolejarz to tylko formalność, sympatyków gości pozytywnie zaskoczyli Ernest Koza i Matic Ivacic. Polsko-słoweński duet sięgnął po podwójny triumf i sprawił, iż przy dobrych wiatrach tarnowianie mieli realną szansę na wywiezienie z trudnego terenu jednego punktu do tabeli.