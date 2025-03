Świątek odpowiedziała na pytanie o Sikorskiego. Rosjanie od razu podchwycili

Na dwóch rosyjskich portalach, sport.ru i championat.com pokazały się bliźniacze newsy w skrócie opisujące to, co wydarzyło się na konferencji prasowej z udziałem Polki na Indian Wells. Zapytano ją o to, jakie jest jej zdanie na temat ostatnich wydarzeń z udziałem m.in. ministra Radosława Sikorskiego.

"Wiem, co wydarzyło się na Twitterze z naszym ministrem. Ale szczerze mówiąc, nie czuję, że jestem we właściwym miejscu, aby komentować politykę. Żyjemy teraz w dość skomplikowanym świecie, a napięcia są z pewnością wysokie. Wypowiadałam się głośno na temat Ukrainy i wszyscy znają moje poglądy. Grałam z żółto-niebieską wstążką przez długi czas na początku wojny" - wyjaśniała Polka. Reklama

Iga Świątek mówiła o Ukrainie. Rosjanie ocenzurowali wypowiedź

"Śledzę wydarzenia, ale nie zagłębiam się w wiadomości. Wiem, że wiele osób ogląda moje konferencje prasowe i czyta, co mówię. Nie będę się zatem wypowiadać, ponieważ nie znam zbyt wielu szczegółów, by to zrobić. Jestem jednak świadoma tego, co się dzieje" - mówiła dalej. Jej wypowiedź, choć mocno okrojoną, szybko podchwyciły rosyjskie media.

"Polska tenisistka Iga Świątek skomentowała sytuację polityczną na świecie i wokół Ukrainy. Podkreśliła złożoność relacji we współczesnym świecie" - można było przeczytać na portalu championat.com. Na sport.ru pojawiła się jedynie informacja o tym, że Świątek "skomentowała sytuację na świecie". Nie pojawił się jednak do tego żaden kontekst - nic o wydarzeniach z udziałem Sikorskiego, Muska i Rubio.

W jaki sposób zmanipulowaniu wypowiedzią Polki? "Nie sądzę, żebym była w odpowiedniej pozycji, żeby rozmawiać o polityce. Żyjemy w bardzo skomplikowanym świecie, a napięcia są bardzo wysokie. Dużo mówiłam o Ukrainie i wszyscy znają moje stanowisko. Jestem świadoma tego, co się dzieje" - tylko tyle z całej wypowiedzi Świątek znalazło się na rosyjskich serwisach. Ani słowa o graniu ze wstążką czy komentarzem do skomplikowanej rzeczywiście sytuacji. Reklama

Iga Świątek pod ostrzałem rosyjskich internautów

Świątek nie jest lubiana przez rosyjskich kibiców tenisa. W komentarzach pod artykułem na championat.com pisało wielu oburzonych, którzy pytali ją o to, czy, skoro wie, co się dzieje, to czy słyszała o rzekomych zbrodniach ukraińskich wojsk, bardzo obecnych w rosyjskiej propagandzie wojennej, wypominano jej też, że rzekomo porzuciła wstążkę, z którą wcześniej grała. Sama Świątek tłumaczyła to w ten sposób, że "zaczęło to wzbudzać więcej negatywnych emocji, niż tych pozytywnych reakcji". Jak sama twierdziła, wiele osób zarzucało jej, że nie jest Polką, wylało się na nią wtedy też wiele hejtu.

Iga Świątek tymczasem ma przed sobą ważne i trudne zadanie. W ćwierćfinale turnieju w Indian Wells zmierzy się z Qinwen Zheng. Będzie to ich pierwsze spotkanie od pamiętnego przegranego półfinału przez Polkę na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

