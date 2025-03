Już nie tylko problem z Vukovem. Rybakina upokorzona, koszmar po sześciu latach

Ma 25 lat, ogromną siłę, świetny serwis, a do tego całkiem dobrze przy swoich 184 centymetrach wzrostu porusza się po korcie. Inaczej mówiąc: urodzona w Moskwie, a od lat reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina ma niemal wszystko, by dominować w kobiecym tenisie.

WTA 1000 w Indian Wells. Klęska Jeleny Rybakiny. Najwyższa porażka od 2019 roku

Dużo mówią o tych relacjach wypowiedzi Barbar Schett, świetnej niegdyś austriackiej zawodniczki, która wciąż jest doskonale zorientowana w kobiecym tenisie. - Moim zdaniem, całkowicie wyprał Jelenie mózg. Można zobaczyć, jak ją traktował i jak z nią rozmawiał. Podczas US Open 2024 sytuacja zaostrzyła się, a sztab i rodzina próbowali usunąć go z turnieju. Wiemy, że ona przeżywa wzloty i upadki psychiczne, prawdopodobnie z jego powodu. Z całą pewnością znęcał się nad nią psychicznie i dlatego uważam, że słusznie został wykluczony z WTA - mówiła Schett.

Koszmar Jeleny Rybakiny. Zero asów, cztery winnery i 33 niewymuszone błędy

Wyniki Kazaszki w ostatnich tygodniach nie były jeszcze takie złe, na Bliskim Wschodzie w Abu Zabi dotarła do półfinału (porażka z Belindą Bencic ), w Dosze do ćwierćfinału (porażka z Igą Świątek ), w Dubaju do ćwierćfinału (porażka z Mirrą Andriejewą ). Tyle że nawet w tym ostatnim spotkaniu w Dubaju walczyła z będącą w fenomenalnej formie Andriejewą. Prowadziła w trzecim secie 3:1, miała piłkę na 4:1. I... przegrała pięć gemów z rzędu, a Rosjanka pomknęła po swój największy tytuł w karierze.

Teraz w Indian Wells zaś tej walki nie było prawie w ogóle. Rybakina wygrała do zera pierwszego gema w meczu, przełamała też Andriejewą w pierwszym gemie drugiej partii. I to by było na tyle z dobrych dla niej rzeczy, łącznie ugrała w całym spotkaniu zaledwie trzy gemy. W pierwszym secie miała dwa wygrywające ataki 17 niewymuszonych błędów. W drugim - odpowiednio 2 i 16. Została rozbita i trzeba się niemal do początków jej kariery cofnąć, by znaleźć drugie takie spotkanie. W finale turnieju WTA 250 Nanchangu we wrześniu 2019 roku przegrała ze Szwedką Rebeccą Peterson 2:6, 0:6.