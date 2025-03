Rosyjskie objawienie zagra z Ukrainką. Raz już wywołała skandal. "Nic się dla mnie nie zmieni"

Wojna rosyjsko-ukraińska trwa już ponad 3 lata. W ostatnim czasie temat ten powrócił na usta całego świata, a to za sprawą niedawnego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim . Jedną z osób, które wypowiedziały się wówczas na temat trwającego konfliktu była Elina Switolina . W wywiadzie dla niemieckiego "Bilda" tenisistka pochodząca z Odessy wprost przyznała, że gdyby zaszła taka potrzeba, to bez wahania chwyciłaby za broń i ruszyła na front . Dodatkowo po niedawnym zwycięstwie z Jessicą Pegulą Ukrainka gorąco podziękowała za wsparcie, które otrzymała po feralnym spotkaniu prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Andriejewa o meczu ze Switoliną. "Przygotuję się jak do każdego innego starcia"

Jak nie trudno wydedukować, meczowi między Andriejewą a Switoliną w ramach ćwierćfinału amerykańskiego turnieju WTA Indian Wells towarzyszą wątki polityczne. Na konferencji prasowej tenisistka zapytana została między innymi o stosunek do meczu z Ukrainką. Podkreślono, że Switolina bardzo otwarcie wypowiada się na temat wojny , co może sprawić, że gra z nią będzie dla młodej Rosjanki dużym dyskomfortem. Przypomniano również, że najprawdopodobniej Ukrainka nie zechce podać dłoni swojej rywalce.

W odpowiedzi 17-latka przyznała, że zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania. "Po prostu staram się o tym nie myśleć. Staram się skupić na swojej grze i nastawić się na to, że nie będzie łatwo" - mówi Andriejewa. Rosjanka, która jest faworytką tego spotkania, przyznała również, że zamierza przygotować się do ćwierćfinałowego spotkania z Eliną Switoliną, jak do każdego innego meczu.