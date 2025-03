PZN wytacza najcięższe działa. Domaga się dyskwalifikacji norweskich skoczków

Polski Związek Narciarski grupuje wystosowane żądania w czterech punktach. Najdalej idąca wydaje się treść punktu drugiego. Polska federacja domaga się dyskwalifikacji norweskich skoczków do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

"Tymczasowe zawieszenie sztabu szkoleniowego Norwegii oraz zdyskwalifikowanych zawodników do czasu pełnego zbadania sprawy przez Komisję Etyki FIS. To niedopuszczalne, by osoby, wobec których istnieją poważne zarzuty, mogły nadal brać udział w oficjalnych zawodach. Fair play nie może być jedynie pustym sloganem, musi być egzekwowane" - czytamy w komunikacie PZN.