Szalony pomysł prezesa Wisły Kraków. To nie może się udać

Kibice Wisły Kraków od półtora roku nie są wpuszczani na stadiony w Polsce. Powód? Bójka kiboli w Radłowie, podczas której zginął jeden z jej uczestników. To właśnie od tego czasu trwa ogólnopolski bojkot kibiców Wisły.

Prezes Jarosław Królewski coraz głośniej domaga się interwencji w tej sprawie. PZPN już podjął jedną uchwałę, ale niewiele to zmieniło - Arka Gdynia wiślaków nie wpuściła, to samo w najbliższy piątek zamierza zrobić Miedź Legnica. W tej sytuacji Królewski wytacza coraz cięższa działa, teraz grożąc nawet wysłaniem do Legnicy drużyny rezerw. Reklama

Poleciłem działowi sportu uprawnienie nowych 10-15 zawodników rezerw do gry w 1 lidze. Na mecz do Legnicy mimo decyzji Miedzi o niewpuszczaniu naszych kibiców pojedziemy jako drużyna. W ciągu tygodnia przyszłego podejmiemy decyzję, jakim składem zagramy w Legnicy - być może fani z Legnicy będą mieli okazję oglądnąć nasz drugi zespół ~ napisał Królewski w mediach społecznościowych.

Frustracja Królewskiego jest zrozumiała, ale istnieje kilka poważnych powodów, dla których wystawienie rezerw byłoby jeszcze bardziej bolesne niż nawet wielomiesięczny brak kibiców na wyjazdach.

Dlaczego Wisła Kraków nie powinna grać rezerwami?

Wisła przede wszystkim odda mecz walkowerem, bo trudno wyobrazić sobie, by chłopcy na co dzień grający w trzeciej lidze byli w stanie urwać punkt kandydatom do gry w Ekstraklasie. Tymczasem punkty krakowianom są niezwykle potrzebne, bo co dopiero przekonali się, jak trudno wedrzeć się choćby do strefy barażowej, gdzie panuje wielki ścisk. Dlatego przekreślenie kapitalnego występu z Ruchem Chorzów, wymęczonego punktu z Arką Gdynia i wydartego zwycięstwa z Górnikiem Łęczna byłoby fatalnym sygnałem dla kibiców, sponsorów i zawodników. Decydując się bowiem na wystawienie rezerw, Królewski musiałby wziąć bowiem pod uwagę interes tych wszystkich grup.

Piłkarze nie po to trenują, jeżdżą na obozy przygotowawcze, mierzą się z presją wewnętrzną oraz trybun, by później roztrwonić część punktów z powodu decyzji prezesa. Poza tym każdy mecz to pieniądze także dla zawodników. Odebranie możliwości zdobycia premii za zwycięstwo i oddalenie ich od zdobycia premii za awans do Ekstraklasy, na pewno nie poprawiłoby atmosfery w szatni. Zresztą wyobraźmy sobie rozmowę prezesa Królewskiego z trenerem Mariuszem Jopem. "Wiem, że marzycie o awansie. Wiem, że ciężko pracujecie. Wiem, że liczycie na premię i wpisanie do CV awansu do Ekstraklasy, ale jednak nie udało mi się załatwić zniesienia bojkotu swoimi siłami, więc teraz musi poświęcić się drużyna"... Reklama

Na pieniądze patrzą nie tylko zawodnicy, ale też cała Wisła i Królewski doskonale o tym wie. Inaczej bowiem bojkot może przeprowadzić klub, który jest średniakiem tabeli i budżet mu się dopina, więc pokazuje światu, że ma dość zakazu i wali pięścią w stół. Wisły na taki bojkot jednak nie stać. Nie pozwalają jej na to ani długi, ani pozycja w tabeli.

Można przypuszczać, że odpuszczenie punktów z Miedzią nie byłoby też w smak sponsorom. Jedni podpisali z klubem krótsze umowy, drudzy dłuższe, ale na końcu każdy z nich liczy jednak na awans. A tracenie punktów na własne życzenie do tego celu nie przybliża.

Oczywiście, że po drugiej stronie też są mocne argumenty. Że brak wyjazdów kibiców Wisły jest niesprawiedliwy, że odbiera im radość ze wspierania klubu, że piłkarze na wyjazdach nie mają dopingu. To wszystko racja, ale pozycja negocjacyjna Wisły w tym momencie jest bardzo licha. Oczywiście, stoją za nią tysiące kibiców, ale jedna radykalna decyzja może sprawić, że te tysiące na koniec sezonu poczują wielki zawód. A takie niepowodzenie może być tylko początkiem kłopotów zadłużonej Wisły. Reklama

Reklama Roman Kołtoń o meczu Motor - Legia. "Kuriozum tego sezonu". WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jarosław Królewski / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL

Jarosław Królewski / MICHAL KLAG/REPORTER / East News