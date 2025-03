FIS walczy ze skutkami afery, a "caryca Putina" już czeka. "Powrót jest pewny"

Nastroje wokół Rosji ponownie mocno się spolaryzowały i w ostatnim czasie niektórzy działacze sportowi przez to, co dzieje się w USA, ponownie skłaniają się w kierunku wpuszczenia Rosji ponownie na arenę międzynarodową. Widać, że sportowe środowisko wokół Putina i rządu już zaciera ręce.

Jelena Wialbe zapowiada: "Powrót jest pewny"

Jelena Wialbe to jedna z mocno związanych z Władimirem Putinem działaczek sportowych. Angażowała się w politykę i startowała nawet do Dumy z ramienia Jednej Rosji - nazywana jest nawet "carycą Putina". W 2022 roku otwarcie twierdziła, że "świat zrozumie Rosjan, bo nazizm nie może funkcjonować na tej planecie" w kontekście napaści na Ukrainę. Ostatnio została zapytana o to, czy w najbliższym czasie widzi szansę na powrót rosyjskich sportowców narciarskich do rywalizacji międzynarodowej.