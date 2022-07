Dramat gwiazdy. Występ pod znakiem zapytania!

Woffinden jest mocno poobijany. Tym samym siła rażenia Brytyjczyków będzie oparta na duecie Robert Lambert - Daniel Bewley. To bardzo mocna i solidna para, ale jednak jeżdżący ostatnio kosmicznie Woffinden bardzo by się przydał. Na chwilę obecną informacje są takie, że były mistrz świata musi odpocząć i chce mieć jak najwięcej czasu na przygotowanie do wieczornych zawodów. Odpuszcza trening. Jeśli jednak będzie źle, może nie pojechać w zawodach.