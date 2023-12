Doczekali się. Co za wiadomość dla słynnego ośrodka!

Świetna wiadomość. Milion dla Świętochłowic!

W ostatnich dniach oficjalnie dowiedzieliśmy się, że jest spora szansa na zmianę sytuacji, która tak drażniła kibiców i zabierała wielu możliwość obejrzenia żużla w Świętochłowicach na żywo. Radni zatwierdzili milion złotych w budżecie na budowę trybun na słynnej "Skałce" . W Świętochłowicach ma powstać około tysiąca miejsc siedzących. To kapitalna wiadomość. Być może przyczyni się ona do przyznania Śląskowi jakiejś większej imprezy w nowym sezonie. Na ten moment nie znamy jeszcze dat i lokalizacji choćby eliminacji IMP, może np. ćwierćfinał tych zawodów wróci do Świętochłowic.

Tym samym wiele wskazuje na to, że już za kilka miesięcy będziemy mogli mówić o powrocie dwóch polskich, nieco zapomnianych ośrodków. Świętochłowice mają to już za sobą, a wiosną powinien dołączyć Kraków. Pod Wawelem wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią o tym, że droga do rozgrywek ligowych jest coraz bardziej klarowna. Być może nie będzie to miejscowy zespół, tylko rezerwy Stali Rzeszów. Najważniejsze jednak, by po prostu żużel do Krakowa wrócił.