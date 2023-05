Derby o utrzymanie! Mieli ambitne plany

Już dziś, 5 maja o godzinie 20:30 For Nature Solutions Apator Toruń podejmie na własnym stadionie Zooleszcz GKM Grudziądz. To spotkanie nosi miano derbów o utrzymanie w PGE Ekstralidze, bo po czterech kolejkach PGE Ekstraligi sytuacja obu zespołów w ligowej tabeli jest nie do pozazdroszczenia. Apator chce w końcu odbić się od dnia.