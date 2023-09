Czy to koniec? Gwiazda ligi sprzedaje sprzęt

Nick Morris jeszcze kilka lat temu był jednym z najlepszych żużlowców 2. Ligi i coraz częściej interesowano się nim pod kątem startów w wyższej klasie rozgrywkowej. Udany miał zwłaszcza rok 2018, kiedy to wykręcił średnią 2.296, a wcale nie miał łatwo, bo jeździł w gwiazdorsko obsadzonej (Hancock, Jędrzejak) Stali Rzeszów, w której sporo punktów zabierali mu właśnie koledzy z zespołu. To był ten moment, w którym wydawało się że 24-letni wówczas Morris za moment mocno pójdzie w górę, jeśli chodzi o poziom sportowy. To się jednak nie wydarzyło.

Morris osiadł na poziomie drugoligowca i przyzwyczaił wszystkich do bycia żużlowcem o niewykorzystanym potencjale. O Nicku sporo mówiło się już gdy miał 18 lat. Zainteresowała się nim wówczas mająca spore problemy kadrowe Polonia Bydgoszcz. Morris przyjechał na trening i miał pokazać, że już jest gotowy do jazdy w lidze. Przegrywał jednak praktycznie z każdym, nawet z juniorami. I to nie z Woźniakiem czy Curyłą, a z Jóźwikiem i Bietrackim. Temat jego debiutu szybko upadł.

Szybka Kontra. Kompromitacja Włókniarza. Co dalej z trenerem? / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Morris na dopingu. Kończy karierę?

Wiele wskazuje na to, że upadnie także jego sportowa kariera, bo Morris na skutek niepoddania się badaniu antydopingowemu, został zawieszony na dwa lata. Co to w praktyce oznacza? Będzie mógł wrócić do żużla w lipcu 2025 roku. Będzie miał wówczas 31 lat i można pół żartem, pół serio powiedzieć że to taki starszy junior, jeśli chodzi o tę akurat dyscyplinę. Morris ma chyba jednak inne plany, a przynajmniej na to wskazują jego działania w mediach społecznościowych.

Często można natrafić na pochodzące od Morrisa oferty sprzedaży sprzętu żużlowego, zwłaszcza silników. Oczywiście nie jest to stuprocentowe potwierdzenie zakończenia kariery, ale w zestawieniu z aktualnym położeniem zawodnika może to właśnie sugerować. Morris unika jednoznacznych deklaracji, ale wątpliwe by chciało mu się czekać dwa lata. Byli oczywiście tacy, których zawieszano, a później wracali. Najlepszymi przykładami są Patryk Dudek, Aleksander Łoktajew, Darcy Ward czy Grigorij Łaguta. Najdłużej czekał ten ostatni.

OK Bedmet Kolejarz Opole - Optibet Lokomotiv Daugavpils / Mariusz Matkowski / Flipper Jarosław Pabijan

Optibet Lokomotic Daugavpils - OK Bedmet Kolejarz Opole / Romualds Rubenis / Flipper Jarosław Pabijan