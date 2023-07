Co za dziwny mecz! Stal pokonuje Włókniarza

Cóż to był za dziwny mecz! Ebut.pl Stal Gorzów pokonuje Tauron Włókniarza Częstochowa. Na początku meczu zanosiło się na nokaut, bo Stalowcy mieli aż 12 punktów przewagi. Częstochowianie szybko odrobili straty, ale ostatecznie to gospodarzy okazali się lepsi. Miejscowi kibice mieli dwa powody do zadowolenia. Oprócz zwycięstwa swoich ulubieńców, Anders Thomsen ogłosił, że zostanie w zespole na kolejne dwa lata.