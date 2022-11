Beniaminek może mieć z tym duży problem

- Szczerze mówiąc bardziej cieszyłem się na mecze wyjazdowe, niż na mecze u siebie, bo mimo tego, że tych okrążeń na pewno więcej pokręciłem u siebie, czyli w Poznaniu, to i tak było tego mało, bo treningi można policzyć na palcach jednej ręki - zaskoczył Kacper Gomólski. Z czego wynikały tak rzadkie sesje treningowe? - Stadion był bardzo często zajęty. To przez piłkarzy, to przez inne sporty i te treningi były bardzo rzadko - zdradził były zawodnik SpecHouse PSŻ-u Poznań.