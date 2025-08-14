Partner merytoryczny: Eleven Sports

Miał straszyć Polaków, nagle takie informacje dla kadry Grbicia. Poważne problemy

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już niecały miesiąc pozostał do rozpoczęcia siatkarskich mistrzostw świata mężczyzn. Wśród drużyn uczestniczących nie zabraknie reprezentacji Brazylii, która podobnie, jak Polska rozpoczęła niedawno jedno z ostatnich zgrupowań, podczas którego mają odpowiednio przygotować się do nadchodzącego turnieju. Jak przekazał Jakub Balcerzak nie wszystko wygląda u nich kolorowo, bowiem problemy zdrowotne ma jeden z kluczowych zawodników.

Nikola Grbić
Nikola GrbićPiotr MatusewiczEast News

Już jakiś czas temu zakończyła się pierwsza część aktualnie trwającego siatkarskiego sezonu reprezentacyjnego. Za jego symboliczny koniec uznaje się turniej finałowy Ligi Narodów, który w podczas tegorocznej edycji tych rozgrywek odbywał się w chińskim Ningbo. W nim najlepsza po raz drugi w historii najlepsza okazała się reprezentacja Polski, która pokonała w drodze do triumfu Japonię, Brazylię, a w wielkim finale Włochów 3:0.

Podium uzupełniła kadra prowadzona przez Bernardo Rezende, a jednym z najjaśniejszych punktów był rozgrywający Fernando. Ten miał za sobą świetną fazę zasadniczą Ligi Narodów i poprowadził drużynę do zajęcia 1. miejsca po tym etapie. Brazylijczycy wówczas wygrali aż 11 meczów, pokonując po drodze m.in. właśnie Polskę. Lepsza od nich okazała się niespodziewanie Kuba.

    W turnieju finałowym "Biało-Czerwoni" ponownie, jak już wspomnieliśmy, mogli się zmierzyć z wygranym pierwszej fazy zmagań. Największą bronią rywali miał być właśnie rozgrywający, o czym sam w ostrzegawczy sposób mówił wówczas Nikola Grbić.

    - On może grać wszystko, może grać długi dystans, może grać pierwsze tempo z piłką od siatki, może powtórzyć albo nie powtórzyć, może zmienić - powiedział dla Polsatu Sport.

    Finalnie jednak Polacy zrewanżowali się Brazylii za porażkę w Chicago parę tygodni wcześniej i zamknęli rywalom drogę po złoto. Podobne sceny mogą mieć miejsce podczas nadchodzących mistrzostw świata, lecz pod znakiem zapytania stanął występ właśnie Fernando.

    Kłopoty Brazylii, mogą stracić gwiazdę

    Jak przekazał Jakub Balcerzak, 29-latek ma mieć problemy zdrowotne, a dokładniej odczuwać dyskomfort w udzie. Na tę chwilę nic więcej nie wiadomo. Według Balcerzaka ten ma najbliższe dni spędzić na trenowaniu indywidualnie.

    O tym, czy ten wystąpi na mistrzostwach świata dowiemy się dopiero za kilka dni. W swojej grupie Brazylijczycy zmierzą się z Serbią, Czechami oraz Chinami. Te rozpoczną się 12 września i potrwają do 28. Gospodarzem zmagań będą Filipiny.

    Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momentyPolsat SportPolsat Sport

    Zawodnik brazylijskiej drużyny siatkówki w żółtej koszulce z numerem 14 wyraża intensywne emocje w trakcie meczu, obok niego inny zawodnik z numerem 18, za siatką widoczni zawodnicy drużyny przeciwnej w czerwonych strojach.
    Fernando, rozgrywający reprezentacji Brazyliivolleyball worldmateriały prasowe
    Zawodnicy brazylijskiej drużyny siatkówki podczas meczu, centralny gracz z numerem 23 na żółtej koszulce świętuje zdobycie punktu, wokół niego inni zawodnicy oraz fragment siatki.
    Siatkarze reprezentacji Brazyliivolleyballworld.commateriały prasowe
    Polscy siatkarze ubrani w biało-czerwone stroje świętują zdobycie punktu podczas meczu, otoczeni przez kolegów z drużyny oraz przeciwników w tle, wyrażając emocje gestami i mimiką.
    Siatkarze reprezentacji Polski podczas turnieju finałowego LN w NingboSUO XIANGLUAFP

