Legia odarta ze złudzeń. Remontada trwała tylko kwadrans. Żegnamy Ligę Europy

Sytuacja Legii przed rewanżem była więcej niż trudna. Za to strategia gry musiała pozostać klarowna do cna: potraktować każdy kwadrans spotkania tak, jakby to było ostatnie 15 minut dwumeczu. Tylko z takim założeniem można było oszukać przeznaczenie i odkupić grzechy za porażkę 1:4 sprzed tygodnia.

Trener Edward Iordanescu musiał wejść na najwyższy pułap zdolności motywacyjnych. I ustawić drużynę na wskroś ofensywnie. Stąd dwójka napastników od pierwszej minuty: Jean-Pierre Nsame i Mileta Rajović.

Legia wjeżdża walcem na rewanż. Dwa gole w 16 minut, szaleństwo w stolicy

Zanim Legia ruszyła do zmasowanego ataku, w 15. sekundzie... żółtą kartką ukarany został Artur Jędrzejczyk. Pierwsze przewinienie w środku pola i od razu sankcja. Wydawało się, że taki początek nie wróży niczego dobrego.

Szansa na otwarcie wyniku nadarzyła się po 10 minutach. W dogodnej sytuacji Nsame nieczysto jednak trafił w piłkę, a ta minęła słupek po zewnętrznej stronie. Goście nie byli świadomi, że to tylko uwertura.

Już w kolejnej akcji Legia pokazała futbol perfekcyjny. Prawym skrzydłem dynamiczną szarżę przypuścił Paweł Wszołek, zagrał idealnie do Nsame, a ten uderzeniem bez przyjęcia nie dał Zlatanowi Alomeroviciowi cienia szans na skuteczną interwencję. 1:0!

Po objęciu prowadzenia legioniści musieli pójść za ciosem i wykonali zadanie wzorowo. Pięć minut później po centrze Wahana Bichaczchjana głową przymierzył Mileta Rajović i zrobiło się 2:0! Dla rywali to był ciężki nokdaun.

To pierwszy gol duńskiego snajpera w barwach stołecznego zespołu. A dokładniej - pierwszy, za który zebrał gratulacje. Przed tygodniem w Larnace w samej końcówce niefortunnie wpakował piłkę do własnej bramki.

W tym momencie zdobywcy Pucharu Polski potrzebowali już tylko jednego trafienia, by doprowadzić do dogrywki. Trybuny nie ustawały w żywiołowym dopingu. A Legia napierała z pełnym impetem, szukając okazji do zadania kolejnego ciosu.

Trzeci gol powinien paść tuż przed przerwą. Tym razem Rajović fatalnie jednak przestrzelił z siedmiu metrów. Futbolówka poszybowała wysoko nad bramką.

Zanim arbiter zagwizdał na przerwę gospodarze przeżyli chwilę grozy. W pozornie niegroźnej sytuacji Kacpra Tobiasza pokonał Karol Angielski. Analiza VAR wykazała jednak, że napastnik AEK zagrywał przed strzałem ręką. Gol został anulowany, ale Iordanescu zdążył dostać ataku furii i zobaczył żółtą kartkę.

Po zmianie stron piłkarze AEK szybko zadbali o schłodzenie temperatury tego spotkania. W 52. minucie akcji rywali nie zdołał zastopować Ruben Vinagre. A użytek zrobił z tego Djordje Ivanović, precyzyjnym strzałem z kilkunastu metrów doprowadzając do rezultatu 2:1.

Z Legii wyraźnie zeszło powietrze. Do odrobienia strat pozostawało jednak wciąż mnóstwo czasu. Tyle że rywale skonsolidowali szyki obronne i z każdą minutą przełamanie ich oporu - przy narastającej presji czasu - wydawało się coraz trudniejsze.

Najbliżej szczęścia ponownie był Rajović. Po jego uderzeniu głową piłka minęła słupek bramki Alomerovicia o kilkadziesiąt centymetrów. Czystej okazji strzeleckiej nie udało się wypracować przez całą drugą połowę.

Od 72. minuty AEK grał w osłabieniu. Po faulu na Rafale Augustyniaku drugą żółtą kartkę zobaczył Jeremie Gnali i został wyproszony z murawy. Tyle że nawet wtedy Legia nie potrafiła zepchnąć przeciwnika do kurczowej defensywy.

Gdyby nie wygrany pojedynek Tobiasza z Enzo Cabrerą, spotkanie zakończyłoby się remisem. Ale nawet zwycięstwo oznacza dla warszawian pożegnanie z Ligą Europy. Teraz przed nimi już tylko dwumecz ze szkockim Hibernian FC o awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji.

Statystyki meczu Legia Warszawa 2 - 1 AEK Larnaca Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 13 9 Strzały celne 4 4 Strzały niecelne 8 4 Strzały zablokowane 1 1 Ataki 119 85

Zawsze w naszej pamięci - FC Porto składa hołd zmarłemu Jorge Coście. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Wynik spotkania otworzył Jean-Pierre Nsame. To miał być początek remontady Leszek Szymański PAP

Przed momentem Mileta Rajović (nr 29) zmarnował doskonałą okazję bramkową na 3:0 Leszek Szymański PAP

Piłkarze AEK Larnaka fetują awans do IV rundy kwalifikacji Lig Europy Leszek Szymański PAP