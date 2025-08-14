Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia odarta ze złudzeń. Remontada trwała tylko kwadrans. Żegnamy Ligę Europy

Łukasz Żurek

Aktualizacja

Legia Warszawa pozwoliła uwierzyć, że to może być cudowny wieczór, wspominany latami. Po 16 minutach prowadziła z AEK Larnaka różnicą dwóch goli. Goście byli zamroczeni jak po ciężkim nokdaunie. Zdołali jednak złapać drugi oddech i brutalnie odarli gospodarzy ze złudzeń. Przegrali przy Łazienkowskiej 1:2, ale solidna zaliczka z pierwszego spotkania (4:1) dała im awans do IV rundy eliminacji Ligi Europy. Ekipa Edwarda Iordanescu stoczy jeszcze batalię o fazę zasadniczą Ligi Konferencji.

Artur Jędrzejczyk w wygranym pojedynku powietrznym z Angelem Garcią
Artur Jędrzejczyk w wygranym pojedynku powietrznym z Angelem GarciąMIKOLAJ BARBANELL / ARENA AKCJINewspix.pl

Sytuacja Legii przed rewanżem była więcej niż trudna. Za to strategia gry musiała pozostać klarowna do cna: potraktować każdy kwadrans spotkania tak, jakby to było ostatnie 15 minut dwumeczu. Tylko z takim założeniem można było oszukać przeznaczenie i odkupić grzechy za porażkę 1:4 sprzed tygodnia.

Trener Edward Iordanescu musiał wejść na najwyższy pułap zdolności motywacyjnych. I ustawić drużynę na wskroś ofensywnie. Stąd dwójka napastników od pierwszej minuty: Jean-Pierre Nsame i Mileta Rajović.

Legia wjeżdża walcem na rewanż. Dwa gole w 16 minut, szaleństwo w stolicy

Zanim Legia ruszyła do zmasowanego ataku, w 15. sekundzie... żółtą kartką ukarany został Artur Jędrzejczyk. Pierwsze przewinienie w środku pola i od razu sankcja. Wydawało się, że taki początek nie wróży niczego dobrego.

Szansa na otwarcie wyniku nadarzyła się po 10 minutach. W dogodnej sytuacji Nsame nieczysto jednak trafił w piłkę, a ta minęła słupek po zewnętrznej stronie. Goście nie byli świadomi, że to tylko uwertura.

Już w kolejnej akcji Legia pokazała futbol perfekcyjny. Prawym skrzydłem dynamiczną szarżę przypuścił Paweł Wszołek, zagrał idealnie do Nsame, a ten uderzeniem bez przyjęcia nie dał Zlatanowi Alomeroviciowi cienia szans na skuteczną interwencję. 1:0!

Po objęciu prowadzenia legioniści musieli pójść za ciosem i wykonali zadanie wzorowo. Pięć minut później po centrze Wahana Bichaczchjana głową przymierzył Mileta Rajović i zrobiło się 2:0! Dla rywali to był ciężki nokdaun.

To pierwszy gol duńskiego snajpera w barwach stołecznego zespołu. A dokładniej - pierwszy, za który zebrał gratulacje. Przed tygodniem w Larnace w samej końcówce niefortunnie wpakował piłkę do własnej bramki.

W tym momencie zdobywcy Pucharu Polski potrzebowali już tylko jednego trafienia, by doprowadzić do dogrywki. Trybuny nie ustawały w żywiołowym dopingu. A Legia napierała z pełnym impetem, szukając okazji do zadania kolejnego ciosu.

Trzeci gol powinien paść tuż przed przerwą. Tym razem Rajović fatalnie jednak przestrzelił z siedmiu metrów. Futbolówka poszybowała wysoko nad bramką.

Zanim arbiter zagwizdał na przerwę gospodarze przeżyli chwilę grozy. W pozornie niegroźnej sytuacji Kacpra Tobiasza pokonał Karol Angielski. Analiza VAR wykazała jednak, że napastnik AEK zagrywał przed strzałem ręką. Gol został anulowany, ale Iordanescu zdążył dostać ataku furii i zobaczył żółtą kartkę.

    Po zmianie stron piłkarze AEK szybko zadbali o schłodzenie temperatury tego spotkania. W 52. minucie akcji rywali nie zdołał zastopować Ruben Vinagre. A użytek zrobił z tego Djordje Ivanović, precyzyjnym strzałem z kilkunastu metrów doprowadzając do rezultatu 2:1.

    Z Legii wyraźnie zeszło powietrze. Do odrobienia strat pozostawało jednak wciąż mnóstwo czasu. Tyle że rywale skonsolidowali szyki obronne i z każdą minutą przełamanie ich oporu - przy narastającej presji czasu - wydawało się coraz trudniejsze.

    Najbliżej szczęścia ponownie był Rajović. Po jego uderzeniu głową piłka minęła słupek bramki Alomerovicia o kilkadziesiąt centymetrów. Czystej okazji strzeleckiej nie udało się wypracować przez całą drugą połowę.

    Od 72. minuty AEK grał w osłabieniu. Po faulu na Rafale Augustyniaku drugą żółtą kartkę zobaczył Jeremie Gnali i został wyproszony z murawy. Tyle że nawet wtedy Legia nie potrafiła zepchnąć przeciwnika do kurczowej defensywy.

    Gdyby nie wygrany pojedynek Tobiasza z Enzo Cabrerą, spotkanie zakończyłoby się remisem. Ale nawet zwycięstwo oznacza dla warszawian pożegnanie z Ligą Europy. Teraz przed nimi już tylko dwumecz ze szkockim Hibernian FC o awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji.

      UEFA Liga Europy - Kwal.
      3 kolejka
      14.08.2025
      21:00
      Zakończony
      Jean-Pierre Nsame
      11'
      Mileta Rajovic
      16'
      Djordje Ivanovic
      52'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Legia Warszawa
      AEK Larnaca
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Legia Warszawa
      2 - 1
      AEK Larnaca
      Posiadanie piłki
      60%
      40%
      Strzały
      13
      9
      Strzały celne
      4
      4
      Strzały niecelne
      8
      4
      Strzały zablokowane
      1
      1
      Ataki
      119
      85
      Zawsze w naszej pamięci - FC Porto składa hołd zmarłemu Jorge Coście. WIDEOAP© 2025 Associated Press
      Piłkarz w białym stroju z logo klubu sportowego na klatce piersiowej, wyrażający silne emocje radości i triumfu, zaciśnięte pięści, szeroko otwarte usta, tłum i stadion w tle.
      Wynik spotkania otworzył Jean-Pierre Nsame. To miał być początek remontady Leszek SzymańskiPAP
      Zawodnik w białej koszulce z numerem 29 trzyma ręce na głowie w geście frustracji lub rozczarowania, podczas gdy obok niego na murawie klęczy bramkarz w niebieskim stroju i innego koloru zawodnicy, na trybunach widać kibiców.
      Przed momentem Mileta Rajović (nr 29) zmarnował doskonałą okazję bramkową na 3:0Leszek SzymańskiPAP
      Zespół piłkarski ubrany w zielono-żółte stroje cieszy się ze zwycięstwa na murawie stadionu, zawodnicy unoszą ręce i flagi, w tle widownia oraz transparenty kibiców.
      Piłkarze AEK Larnaka fetują awans do IV rundy kwalifikacji Lig Europy Leszek SzymańskiPAP

