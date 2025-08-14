Świat skoków narciarskich wciąż jeszcze żyje skandalem, który światło dzienne ujrzał podczas tegorocznych mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. Wówczas Norwegowie przyłapani zostali na dopingu technologicznym, a Międzynarodowa Federacja Narciarska zdecydowała się zawiesić trzech członków sztabu szkoleniowego oraz pięciu skoczków.

Po wielu miesiącach FIS przekazał nowe wieści ws. afery dopingowej, a w komunikacie poinformowano o wynikach wstępnego śledztwa. Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Magnus Brevig, Thomas Lobben i Andreas Livelten zostali oskarżeni o naruszenie Powszechnego Kodeksu Etyki FIS oraz przepisów FIS dotyczących zapobiegania manipulacjom w zawodach. Federacja ponadto przekazała, że sprawa skierowana zostanie teraz do Komisji Etyki FIS.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Zawieszeni zawodnicy, Marius Lindvik i Johann Andre Forfang, jeszcze w ubiegły weekend rywalizowali na skoczni w Courchevel. Panowie podjęli jednak decyzję, że na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle się nie zaprezentują. Dyrektor sportowy norweskiej ekipy Jan-Erik Aalbu w rozmowach z mediami wytłumaczył, że kadra A z Mariusem Lindvikiem i Johannem Andre Forfangiem na czele już od samego początku nie była brana pod uwagę, jeśli chodzi o weekend LGP w Polsce. Z góry ustalono, że w naszym kraju zaprezentują się zawodnicy z zaplecza. W słowa Aalbu nie do końca wierzy jednak prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz.

"Może się boją? To, że tak uderzają w Polaków, jest dziwne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile Polaków przychodzi na trybuny u nich w Norwegii. Chwilami wydaje mi się, że to 90 procent. Nieładnie do nas podchodzą, a przecież bardzo dużo Polaków pracuje u nich w kraju i robi za nich robotę, której wielu Norwegów nie byłoby w stanie wykonać. Źle się na to patrzy" - stwierdził w rozmowie ze "Sport.pl".

Marius Lindvik i Johann Andre Forfang Richard A. Brooks / AFP AFP

Adam Małysz AFP

Adam Małysz LUKASZ SZELAG/REPORTER East News