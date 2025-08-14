Skandal w meczu Rakowa z Izraelczykami. Haniebny transparent na trybunach

Trwająca rywalizacja o występ w nadchodzącej edycji europejskich pucharów dla polskich zespołów, jak na razie, sportowo jest naprawdę udana. Prawdopodobnie, gdyby przed startem eliminacji ktoś powiedział, że w czwartej rundzie walki o fazy grupowe poszczególnych rozgrywek, będziemy mieć wszystkie zespoły, bralibyśmy to w ciemno, choćby chodziło "tylko" o Ligę Konferencji.

Przed czwartkowymi meczami pewne było tylko to, że Legia Warszawa i Lech Poznań jeszcze jedną szansę dostaną. Pytaniem pozostawało z kolei to, co wydarzy się z Rakowem Częstochowa i Jagiellonią Białystok. Dla obu tych ekip każda wpadka w dwumeczu oznaczała bowiem koniec marzeń o "Europie".

Haniebny transparent podczas meczu Rakowa z Maccabi. Wybuchł skandal

Zdecydowanie dalej od ewentualnego odpadnięcia była Jagiellonia Białystok, która swój pierwszy wyjazdowy mecz wygrała. W rewanżu jedynie przypieczętowała przewidywany awans. Sytuacja Rakowa była zdecydowanie trudniejsza, bo musiał odrabiać straty w rywalizacji z izraelskim Maccabi Haifa. Mecz wyjazdowy rozgrywany był z przyczyn politycznych nie w Izraelu, a na Węgrzech - w Debreczynie.

Przed pierwszym gwizdkiem atmosfera była gorąca, co wynikało głównie z zachowania piłkarzy Maccabi. Sam mecz również przebiegał w sporym napięciu, co zakończyło się, choćby czerwoną kartką dla piłkarza Maccabi. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną naszego zespołu 2:0, ale niestety więcej mówi się o tym, co wydarzyło się poza boiskiem.

Nagle na trybunach bowiem pojawił się transparent, którego treść nazywała Polaków mordercami. Ci, którzy stworzyli ten baner, sugerują, że to Polacy byli mordercami i odpowiadają za holocaust, który miał miejsce w czasach krwawej drugiej wojny światowej. Nie może dziwić, że w polskiej społeczności od razu podniosły się bardzo donośne głosy sprzeciwu i żądanie reakcji.

Głos w sprawie zabrał już Władysław Kosiniak-Kamysz, który zamieścił na portalu X.com bardzo wymowny wpis. "Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji (eliminacji przyp. red.) względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - napisał wicepremier Polski i szef MON.

