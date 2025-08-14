Wielki powrót Rakowa z Izraelczykami, czerwona kartka i rzut karny. Ponad 100 minut gry

Raków Częstochowa ma naprawdę trudny początek sezonu. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna jak na razie w tym nowym piłkarskim "roku" rozegrał sześć oficjalnych meczów. Wygrał trzy z nich, pozostałe trzy przegrał, co jest proporcją bardzo daleką od oczekiwanej przez Papszuna. Sytuacja w tabeli PKO Ekstraklasy po trzech kolejkach nie wygląda zbyt dobrze.

Zespół z Częstochowy prawie zamyka bowiem tabelę. Ekipa wicemistrzów Polski zgromadziła ledwie trzy oczka, co sprawia, że plasuje się obecnie na 14. miejscu w tabeli i wyprzedza ledwie cztery zespoły, co jest wynikiem zdecydowanie niezadowalającym. Co więcej, rywalizacja o występy w europejskich pucharach też niestety nie układała się jak na razie bajkowo.

Raków Częstochowa w czwartej rundzie! Wielki powrót na Węgrzech

Wydawało się, że los był dla Rakowa dość łaskawy, bo w trzeciej rundzie walki o Ligę Konferencji Europy "Medaliki" trafiły na izraelskie Maccabi Haifa, a więc rywala, który nie budził wielkiego respektu przed meczem. Niestety mecz w Częstochowie zakończył się wynikiem 0:1 i do Debreczyna Raków musiał jechać z nadzieją na odrobienie strat. Co więcej, Marek Papszun nie mógł skorzystać ze swojego najlepszego napastnika - Brunesa.

Początek meczu wyjazdowego w Debreczynie przypominał to, co obejrzeliśmy tydzień wcześniej w Częstochowie. Raków wyszedł z naprawdę dobrym, ofensywnym nastawieniem, ale w wykańczaniu akcji brakował centymetrów, pojawił się nawet słupek po próbie z dystansu. Raków w końcu odnalazł gola w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. Znakomite dośrodkowanie z rzutu rożnego posłał Michael Ameyaw, a jeszcze lepiej w powietrzu spisał się Barath, który przeskoczył obrońców i wpakował piłkę do siatki.

Druga część meczu rozpoczęła się dla naszego zespołu znakomicie. Już w 55. minucie spotkania sędzia bowiem pokazał zawodnikowi Maccabi czerwoną kartkę i Raków mógł budować swoją przewagę, grając z jednym zawodnikiem więcej. Chwilę później mieliśmy długą przerwę z powodu zadymienia, które ograniczało widoczność. Ta pauza potrwała kilka minut, a w 76. minucie rywalizacji "Medaliki" dostały rzut karny. Tego na gola zamienił wprowadzony z ławki Fadiga i w tamtym momencie Raków miał awans w dłoniach.

Ostatnie minuty były rozegrane przez Raków bardzo źle. Zespół gości, pomimo gry w osłabieniu przejął inicjatywę i stwarzał sobie naprawdę dobre sytuacje, zatrudniając do pracy Kacpra Trelowskiego, który pokazał się z bardzo dobrej strony, ratując kolegów. To właśnie dzięki 21-latkowi nie obejrzeliśmy dogrywki i Raków po wygranej 2:0 może cieszyć się z wymarzonego awansu do czwartej rundy eliminacji. W ostatniej rundzie Raków zagra z bułgarską Ardą.

Statystyki meczu Maccabi Hajfa 0 - 2 Raków Częstochowa Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 8 16 Strzały celne 4 6 Strzały niecelne 2 8 Strzały zablokowane 2 2 Ataki 81 93

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jonatan Braut Brunes i Jesus Diaz Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mecz Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa Waldemar Deska PAP