Film o wypadku Golloba z szansą na nagrodę!

To właśnie o tym, jak doszło do wypadku, co działo się bezpośrednio po nim, jak walczono o życie mistrza w pierwszych godzinach po zdarzeniu, opowiada film "Czas" w reżyserii Marcina Majewskiego, do niedawna szefa żużla w Canal+. Gollob w trakcie zdjęć do dokumentu po raz pierwszy od zdarzenia wrócił na miejsce wypadku by opowiedzieć, jak do tego doszło.