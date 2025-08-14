10.07 s polskiego "króla sprintu". Bezduszne przepisy, rekord nie zostanie uznany

Rekord sezonu Oliwera Wdowika to 10.10 s uzyskane w drużynowych mistrzostwach Europy w Madrycie. Rekord sezonu Dominika Kopcia, mistrza Polski w czterech poprzednich latach, to 10.15 s - w tyle przebiegł niedawno "setkę" w fińskim Joensuu.

Wyniki znakomite z polskiej perspektywy, ale z tej światowej - już bardzo przeciętne. Obaj nasi najlepsi sprinterzy marzą jednak o tym, by z tymi najlepszymi móc rywalizować. Chcą lecieć do Tokio, choć w rankingu World Athletics są wyraźnie pod kreską. Nie wszystko jednak jeszcze stracone, zostało 10 dni na poprawę pozycji. Albo na... przebiegnięcie setki w 10.00 s, to daje przepustkę do Japonii

Wdowik taką szansę dostanie w sobotę w Chorzowie, w Diamentowej Lidze. Stanie u boku Noaha Lylesa, Kennetha Bednarka czy Kishane'a Thompsona. Nawet jeśli przybiegnie ostatni, zarobi spore bonusy. Od niego zależy, czy będzie już w stanie zbliżyć się do granicy 10 sekund, co przecież obaj z Kopciem zapowiadali.

A 10.00 to oficjalny rekord Polski Mariana Woronina - taki z brodą, mający już ponad 41 lat.

To byłby czwarty czas w historii polskiego sprintu. Po rekordzie kraju Woronina i dwóch wynikach Kopcia sprzed dwóch lat. Decydował "mały" szczegół

Kopeć na rywalizację w memoriale Kamili Skolimowskiej się nie załapał, poszukał więc szansy nietypowej, bo taką jest w dzisiejszych czasach mityng w Izraelu. Miejscu niezbyt bezpiecznym, reprezentacje tego kraju muszą grać na terenie neutralnym. Lekkoatletyczne zawody w Jerozolimie jednak pozostały w kalendarzu World Athletics, z dobrą rangą Continental Tour Silver.

Dominik Kopeć obok gwiazd. Na zdjęciu m.in. Noah Lyles czy Ferdinand Omanyala AP Photo/Matthias Schrader East News

Kopeć tę szansę wykorzystał znakomicie, choć trochę stracił na starcie. A później biegł świetnie, finiszował tuż za Holendrem Taymirem Burnetem. A minimalnie przed Duńczykiem Simonem Hansenem, który rzucił się na linii mety.

Ważniejszy był czas Kopcia - 10.07 s. Jego trzeci w karierze, szybciej biegał tylko dwa lata temu w Dessau (10.05 i 10.06 s). Problem w tym, że nie zostanie on oficjalnie uznany, co jednak nie jest związane z jakimiś niedociągnięciami organizatorów w Izraelu.

Cały problem był bowiem ze zbyt mocnym wiatrem.

Aby wyniki mogły być uznawane za oficjalne, nie może wiać mocniej niż +2,0 m/s. Gdy godzinę wcześniej w finale 100 m przez płotki biegła Klaudia Wojtunik (druga z wynikiem 12.92 s), wiało w plecy z mocą aż 2,9 m/s. Teraz było podobnie = +2,8 m/s. Kopeć punkty za swoje osiągnięcie dostanie, także za drugą pozycję w zawodach WA, ale zostaną one nieco pomniejszone. 10.07 s nie będzie zaś jego rekordem sezonu.

Rozwiń

Ten może poprawić jednak już za tydzień w Bydgoszczy, gdy z Wdowikiem stoczą zapewne walkę o złoto mistrzostw Polski.

Dominik Kopeć i Oliwer Wdowik Łukasz Szeląg Reporter

Dominik Kopeć: Prawdopodobnie igrzyska mi uciekły. WIDEO matriały prasowe materiały prasowe