10.07 s polskiego "króla sprintu". Bezduszne przepisy, rekord nie zostanie uznany

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aby zobaczyć któregoś z polskich sprinterów w mistrzostwach świata w Tokio, Oliwer Wdowik i Dominik Kopeć musieliby sportowego cudu - w ostatnich 10 dniach przed zamknięciem list rankingowych uzyskać spektakularne czasy. Ten pierwszy w sobotę pobiegnie w Diamentowej Lidze w Chorzowie, ma więc łatwiej. Kopeć poleciał do niebezpiecznego Izraela - w zawodach World Athletics Continental Tour - Silver spisał się wyśmienicie. Bo takim wyśmienitym wynikiem jest czas 10.07 s. Gdyby nie mały, ale istotny szczegół.

Dominik Kopeć przebiegł w Jerozolimie 100 metrów w 10.07 s. To nie będzie jednak jego oficjalny rekord sezonu
Dominik Kopeć przebiegł w Jerozolimie 100 metrów w 10.07 s. To nie będzie jednak jego oficjalny rekord sezonu

Rekord sezonu Oliwera Wdowika to 10.10 s uzyskane w drużynowych mistrzostwach Europy w Madrycie. Rekord sezonu Dominika Kopcia, mistrza Polski w czterech poprzednich latach, to 10.15 s - w tyle przebiegł niedawno "setkę" w fińskim Joensuu.

Wyniki znakomite z polskiej perspektywy, ale z tej światowej - już bardzo przeciętne. Obaj nasi najlepsi sprinterzy marzą jednak o tym, by z tymi najlepszymi móc rywalizować. Chcą lecieć do Tokio, choć w rankingu World Athletics są wyraźnie pod kreską. Nie wszystko jednak jeszcze stracone, zostało 10 dni na poprawę pozycji. Albo na... przebiegnięcie setki w 10.00 s, to daje przepustkę do Japonii

Daria Zabawska wygrała mityng World Athletics w Jerozolimie. I już właściwie może być pewna kwalifikacji na MŚ
Polski dublet w ważnym mityngu World Athletics. To "wjazd" na mistrzostwa świata

    Wdowik taką szansę dostanie w sobotę w Chorzowie, w Diamentowej Lidze. Stanie u boku Noaha Lylesa, Kennetha Bednarka czy Kishane'a Thompsona. Nawet jeśli przybiegnie ostatni, zarobi spore bonusy. Od niego zależy, czy będzie już w stanie zbliżyć się do granicy 10 sekund, co przecież obaj z Kopciem zapowiadali.

    A 10.00 to oficjalny rekord Polski Mariana Woronina - taki z brodą, mający już ponad 41 lat.

    To byłby czwarty czas w historii polskiego sprintu. Po rekordzie kraju Woronina i dwóch wynikach Kopcia sprzed dwóch lat. Decydował "mały" szczegół

    Kopeć na rywalizację w memoriale Kamili Skolimowskiej się nie załapał, poszukał więc szansy nietypowej, bo taką jest w dzisiejszych czasach mityng w Izraelu. Miejscu niezbyt bezpiecznym, reprezentacje tego kraju muszą grać na terenie neutralnym. Lekkoatletyczne zawody w Jerozolimie jednak pozostały w kalendarzu World Athletics, z dobrą rangą Continental Tour Silver. 

    Zawodnicy w trakcie biegu sprinterskiego na stadionie lekkoatletycznym, dynamiczny moment wyścigu, wszyscy sportowcy w mocno pochylonej pozycji, skupienie widoczne na twarzach, tłum widzów w tle
    Dominik Kopeć obok gwiazd. Na zdjęciu m.in. Noah Lyles czy Ferdinand OmanyalaAP Photo/Matthias SchraderEast News

    Kopeć tę szansę wykorzystał znakomicie, choć trochę stracił na starcie. A później biegł świetnie, finiszował tuż za Holendrem Taymirem Burnetem. A minimalnie przed Duńczykiem Simonem Hansenem, który rzucił się na linii mety.

    Ważniejszy był czas Kopcia - 10.07 s. Jego trzeci w karierze, szybciej biegał tylko dwa lata temu w Dessau (10.05 i 10.06 s). Problem w tym, że nie zostanie on oficjalnie uznany, co jednak nie jest związane z jakimiś niedociągnięciami organizatorów w Izraelu.

    Anita Włodarczyk
    Święto znów bez królowej Anity. Najpierw plakat, później SMS. To już siedem lat

      Cały problem był bowiem ze zbyt mocnym wiatrem.

      Aby wyniki mogły być uznawane za oficjalne, nie może wiać mocniej niż +2,0 m/s. Gdy godzinę wcześniej w finale 100 m przez płotki biegła Klaudia Wojtunik (druga z wynikiem 12.92 s), wiało w plecy z mocą aż 2,9 m/s. Teraz było podobnie = +2,8 m/s. Kopeć punkty za swoje osiągnięcie dostanie, także za drugą pozycję w zawodach WA, ale zostaną one nieco pomniejszone. 10.07 s nie będzie zaś jego rekordem sezonu.

      Ten może poprawić jednak już za tydzień w Bydgoszczy, gdy z Wdowikiem stoczą zapewne walkę o złoto mistrzostw Polski.

      Daria Zabawska wygrała mityng World Athletics w Jerozolimie. I już właściwie może być pewna kwalifikacji na MŚ
      Polski dublet w ważnym mityngu World Athletics. To "wjazd" na mistrzostwa świata

      Dwóch lekkoatletów tuż po zakończonym biegu halowym, jeden z zawodników z szeroko rozłożonymi ramionami i tabliczką z napisem Orlen Cup Łódź 2024, trybuny w tle wypełnione kibicami.
      Dominik Kopeć i Oliwer WdowikŁukasz SzelągReporter
      Dominik Kopeć: Prawdopodobnie igrzyska mi uciekły. WIDEOmatriały prasowemateriały prasowe

