10.07 s polskiego "króla sprintu". Bezduszne przepisy, rekord nie zostanie uznany
Aby zobaczyć któregoś z polskich sprinterów w mistrzostwach świata w Tokio, Oliwer Wdowik i Dominik Kopeć musieliby sportowego cudu - w ostatnich 10 dniach przed zamknięciem list rankingowych uzyskać spektakularne czasy. Ten pierwszy w sobotę pobiegnie w Diamentowej Lidze w Chorzowie, ma więc łatwiej. Kopeć poleciał do niebezpiecznego Izraela - w zawodach World Athletics Continental Tour - Silver spisał się wyśmienicie. Bo takim wyśmienitym wynikiem jest czas 10.07 s. Gdyby nie mały, ale istotny szczegół.
Rekord sezonu Oliwera Wdowika to 10.10 s uzyskane w drużynowych mistrzostwach Europy w Madrycie. Rekord sezonu Dominika Kopcia, mistrza Polski w czterech poprzednich latach, to 10.15 s - w tyle przebiegł niedawno "setkę" w fińskim Joensuu.
Wyniki znakomite z polskiej perspektywy, ale z tej światowej - już bardzo przeciętne. Obaj nasi najlepsi sprinterzy marzą jednak o tym, by z tymi najlepszymi móc rywalizować. Chcą lecieć do Tokio, choć w rankingu World Athletics są wyraźnie pod kreską. Nie wszystko jednak jeszcze stracone, zostało 10 dni na poprawę pozycji. Albo na... przebiegnięcie setki w 10.00 s, to daje przepustkę do Japonii
Wdowik taką szansę dostanie w sobotę w Chorzowie, w Diamentowej Lidze. Stanie u boku Noaha Lylesa, Kennetha Bednarka czy Kishane'a Thompsona. Nawet jeśli przybiegnie ostatni, zarobi spore bonusy. Od niego zależy, czy będzie już w stanie zbliżyć się do granicy 10 sekund, co przecież obaj z Kopciem zapowiadali.
A 10.00 to oficjalny rekord Polski Mariana Woronina - taki z brodą, mający już ponad 41 lat.
To byłby czwarty czas w historii polskiego sprintu. Po rekordzie kraju Woronina i dwóch wynikach Kopcia sprzed dwóch lat. Decydował "mały" szczegół
Kopeć na rywalizację w memoriale Kamili Skolimowskiej się nie załapał, poszukał więc szansy nietypowej, bo taką jest w dzisiejszych czasach mityng w Izraelu. Miejscu niezbyt bezpiecznym, reprezentacje tego kraju muszą grać na terenie neutralnym. Lekkoatletyczne zawody w Jerozolimie jednak pozostały w kalendarzu World Athletics, z dobrą rangą Continental Tour Silver.
Kopeć tę szansę wykorzystał znakomicie, choć trochę stracił na starcie. A później biegł świetnie, finiszował tuż za Holendrem Taymirem Burnetem. A minimalnie przed Duńczykiem Simonem Hansenem, który rzucił się na linii mety.
Ważniejszy był czas Kopcia - 10.07 s. Jego trzeci w karierze, szybciej biegał tylko dwa lata temu w Dessau (10.05 i 10.06 s). Problem w tym, że nie zostanie on oficjalnie uznany, co jednak nie jest związane z jakimiś niedociągnięciami organizatorów w Izraelu.
Cały problem był bowiem ze zbyt mocnym wiatrem.
Aby wyniki mogły być uznawane za oficjalne, nie może wiać mocniej niż +2,0 m/s. Gdy godzinę wcześniej w finale 100 m przez płotki biegła Klaudia Wojtunik (druga z wynikiem 12.92 s), wiało w plecy z mocą aż 2,9 m/s. Teraz było podobnie = +2,8 m/s. Kopeć punkty za swoje osiągnięcie dostanie, także za drugą pozycję w zawodach WA, ale zostaną one nieco pomniejszone. 10.07 s nie będzie zaś jego rekordem sezonu.
Ten może poprawić jednak już za tydzień w Bydgoszczy, gdy z Wdowikiem stoczą zapewne walkę o złoto mistrzostw Polski.