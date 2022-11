Znikająca gwiazda. Na miesiąc trafi do więzienia?

Kilka dni temu branżowe media obiegła informacja, że Antonio Lindbaeck został skazany na miesiąc pozbawienia wolności i trafi niedługo do więzienia. Ma to związek z wydarzeniami z lutego, gdy Szwed podczas kontroli drogowej „wydmuchał” 1,82 promila alkoholu! Jak się jednak okazuje, problemy pozatorowe Lindbaecka nie wpłyną na jego polski klub, SpecHouse PSŻ Poznań. Po pierwsze dlatego, że Szwed odbędzie karę przed rozpoczęciem sezonu, a po drugie dlatego, że najpewniej nie trafi do więzienia.