Urban zaskoczył. Nie ogląda Legii, Rakowa i "Jagi". Wybrał inny kierunek

Kilka tygodni temu saga selekcjonerska zakończyła się, a Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że następcą Michała Probierza w roli głównego trenera seniorskiej reprezentacji Polski zostanie Jan Urban. Jego poprzednik podał się do dymisji po zamieszaniu związanym z Robertem Lewandowskim. Po tym, jak decyzją selekcjonera gracz FC Barcelona stracił opaskę kapitańską na rzecz Piotra Zielińskiego, "Lewy" ogłosił, że w biało-czerwonych barwach nie zagra, dopóki Probierz pozostanie na stanowisku trenera kadry.

Jan Urban pierwsze zgrupowanie kadry ma jeszcze przed sobą, jednak doskonale zdaje on sobie sprawę, że jego wybory w kwestii powołań będą szeroko komentowane zarówno w całych kraju, jak i poza jego granicami. Od momentu oficjalnego objęcia stanowiska nowy selekcjoner bacznie przygląda się wszystkim piłkarzom, aby mieć pewność, że powołanie na wrześniowe zgrupowanie otrzymają najlepsi z najlepszych.

Zgrupowanie tuż za rogiem, a tu taki ruch Jana Urbana. Selekcjoner na meczu greckiego klubu

14 sierpnia na brak emocji fani polskiego futbolu nie mogli narzekać. Na ten wieczór zaplanowano mecz Rakowa Częstochowa z klubem Maccabi Hajfa oraz starcie Jagielloni Białystok z klubem Silkeborg w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy, a także mecz Legii Warszawa z AEK Larnaka w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy. Jan Urban miał więc wiele okazji, aby przyjrzeć się potencjalnym podopiecznym. Selekcjoner "Biało-Czerwonych" niespodziewanie zdecydował się jednak na inny krok.

Jak przekazał na platformie X dziennikarz Interii Przemysław Langier, Jan Urban w czwartkowy wieczór zasiadł na trybunach Stadionu Miejskiego w Krakowie, aby obejrzeć mecz Szachtara Donieck z Panathinaikosem w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w barwach greckiego zespołu występują Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski. Obaj panowie znaleźli się w wyjściowym składzie "Zielonych" na mecz z ukraińskim zespołem.

