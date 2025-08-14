Widowisko w Białymstoku, emocje do samego końca. Jagiellonia dopięła swego

Zdecydowanie najbliżej awansu do dalszego etapu kwalifikacji europejskich pucharów przed rewanżami, ze wszystkich polskich drużyn była Jagiellonia Białystok. Ta w przeciwieństwie do innych przedstawicieli Ekstraklasy, jako jedyna zdołała wygrać swoje pierwsze spotkanie dwumeczu i pokonała 1:0 na wyjeździe duński Silkeborg, dzięki czemu miała jasną sytuację przed rewanżem w rywalizacji 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Aby zameldować się w ostatnim etapie kwalifikacji, podopieczni Adriana Siemieńca potrzebowali zwycięstwa lub remisu. Drużyna od razu przystąpiła do realizacji tego planu, błyskawicznie przystępując do ofensywy.

Już w 5. minucie przed świetną okazją stanął Alex Pozo, lecz nieczysto trafił w piłkę, przez co ta nie znalazła drogi do bramki. "Jaga" kontynuowała ataki, szczególnie za sprawą skrzydeł, a bardzo dobrze w dryblingu wyglądał Oskar Pietuszewski.

Pod bramką strzeżoną przez Abramowicza działo się niewiele. Dwukrotnie próbował Bakiz, lecz na posterunku znajdował się golkiper polskiej drużyny, która postanowiła wziąć sprawy tego dwumeczu w swoje ręce. Po dośrodkowaniu z dalszej części boiska główką w słupek uderzył Imaz, lecz chwilę później mógł świętować zdobycie pierwszego trafienia. Świetnie znalazł się w polu karnym po podaniu Pozo i wpakował piłkę do siatki.

Chwilę po tym trafieniu boisko opuścił Norbert Wojtuszek, który miał już na swoim koncie żółtą kartkę. Tuż po tym wydarzeniu Jagiellonia miała kolejne powody do radości. Wysokim pressingiem futbolówkę rywalom zabrał Dawid Drachal. Chwilę potem świetnie dośrodkował do Imaza, a ten po raz drugi wpisał się na listę strzelców.

Co więcej, drużyna Siemieńca mogła podwyższyć wynik na 3:0 za sprawą Drachala, który fenomenalnie poradził sobie z rywalami na linii pola karnego i wyszedł na pozycję do strzału. Ten zatrzymał się jednak na poprzeczce. W ten sposób Jagiellonia do szatni schodziła z dwubramkowym prowadzeniem, a w dwumeczu rezultat wskazywał 3:0.

Rywale postraszyli, Jagiellonia utrzymała przewagę

Druga część spotkania podobnie, jak pierwsza rozpoczęła się pod dyktando gospodarzy. Efekty ofensywnej i odważniej gry przyszły już w 50. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego z trafienia cieszył się Dusan Stojinović. Jego radość nie trwała jednak zbyt długo, bowiem arbiter spotkania szybko uniósł rękę w górę i zasygnalizował spalonego.

Z czasem mecz zrobił się nieco bardziej otwarty, a swoich szans szukał Silkeborg. Piłkarze prowadzeni przez Kenta Nielsena poczynali sobie coraz odważniej, a mocnym strzałem Abramowicza próbował pokonać Julius Nielsen. Młody bramkarz popisał się fenomenalną interwencją.

Z kolejnymi minutami rywalizacja zaczęła przypominać wydarzenia z pierwszego spotkania. Obie drużyny nie potrafiły znaleźć sposobu na rywali i mocno walczyły o piłkę, szczególnie w środkowej strefie boiska. Inicjatywa stała jednak po stronie Silkeborga, jednakże defensywa klubu z Białegostoku skutecznie zatrzymywała ataki rywali.

Silkeborg znalazł jednak drogę do bramki "Jagi". Dobrze futbolówkę opanował Sofus Berger i mocnym strzałem zza pola karnego zaskoczył Abramowicza. Chwilę później po rzucie wolnym pośrednim polskiego bramkarza pokonał Jens Gammelby, co poskutkowało na trybunach małym zaniepokojeniem.

Finalnie Jagiellonia dopięła swego, remisując 2:2 i wygrywając dwumecz 3:2, dzięki czemu awansowała do 4. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. W niej zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Dinamo Tirana - Hajduk Split.

Statystyki meczu Jagiellonia Białystok 2 - 2 Silkeborg IF Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 15 11 Strzały celne 6 4 Strzały niecelne 5 3 Strzały zablokowane 4 4 Ataki 89 90

Zawsze w naszej pamięci - FC Porto składa hołd zmarłemu Jorge Coście. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Piłkarze Jagiellonii Białystok Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Adrian Siemieniec Aleksander Kalka AFP