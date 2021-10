Wydarzenia przekazał Łukasz Benz z Canal+ Sport, który poinformował, że po siedemnastym biegu doszło do przepychanki pomiędzy Matejem Zagarem a Oliverem Berntzonem. Żużlowcy walczyli na torze o trzecie miejsce, a lepszy okazał się Słoweniec. Berntzon potraktował bezpardonowo rywala na torze, a ten mu się zrewanżował w parku maszyn, okładając go pięściami. Wcześniej Zagar przekazał swoje zastrzeżenia do przeciwnika po zakończeniu biegu.

W bójkę w parku maszyn na Motoarenie zaangażowało się dużo więcej osób, ponieważ zareagowały zespoły obu żużlowców. Ostatecznie do interwencji zmuszona została ochrona, która uspokoiła napiętą sytuację.



Finał cyklu SGP 2021 w Toruniu zakończył się zwycięstwem Rosjanina Artioma Łaguty. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Bartosz Zmarzlik, a trzecie Rosjanin Emil Sajfutdinow. Berntzon był 13., a Zagar dwie pozycje niżej.





