Partner merytoryczny: Eleven Sports

41:13 w meczu Polaka z mistrzem świata. Emocje w dziewiątej minucie, biała też wpadła

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Po jednej stronie polski debiutant w Main Tourze, po drugiej legenda snookera i były mistrz świata. A jednak w rywalizacji w Snooker Shoot Out 2025 trudno było wskazać wyraźnego faworyta w konfrontacji Mateusza Baranowskiego z Kenem Dohertym. Polak nie miał szczęścia w pierwszej fazie spotkania, przegrywał, ale później zaczął piękną pogoń. O awansie tak naprawdę przesądziło wbicie w przedostatniej minucie potyczki - planowo wpadła wtedy czerwona. A nieplanowo, sekundę później - biała.

Zawodnik snookera stoi przy stole bilardowym, trzymając kij, obok widoczna jest plansza z rozłożonymi bilami oraz sędzia i inny zawodnik w tle.
Kluczowe zagraniw w meczu Mateusza Barnowskiego z Kenem Dohertym (z lewej). Najpierw do dolnej kieszeni wpadła czerwona, a zaraz po niej do bocznej - białaTai Chengzhe/VCG via Getty Images & screen za EurosportemGetty Images

Nie ma w snookerowym Main Tourze bardziej widowiskowych spotkań niż te, które odbywają się podczas Shoot Out.Tegoroczna edycja odbywa się w miejscu absolutnie wyjątkowym - Tower Circus w Blackpoolu. To XIX-wieczny cyrk wodny, najstarszy stały cyrk na świecie, który wciąż działa. I na jego środku ustawiono stół do snookera, by rozegrać kolejną imprezę rankingową w World Snooker Tour.

Shoout Out to maksymalnie 10-minutowa rozgrywka, w której nie ma możliwości dwuminutowego zastanawiania się nad kolejnym wbiciem i analizowania kolejnych możliwości. Wszystko trzeba robić "rach ciach" - maksymalnie w 15 sekund w pierwszej części spotkania i w 10 - w drugiej. Spóźnienie oznacza faul - rywal dostaje punkty i wygodnie ustawia sobie białą bilę. Rzadko tu spotyka się brejki większe niż 40-punktowe, zanim Mateusz Baranowski podszedł do stołu, rekord sesji należał do Anglika Mitchella Mana, zdobył 41 punktów z rzędu.

Zobacz również:

Mateusz Baranowski w środę zmierzy się z legendą snookera - Kenem Dohertym
Inne sporty

Szubarczyk w oczekiwaniu, a mistrz świata już na drodze Polaka. Rozstrzygnięcie w ciągu 10 minut

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    A 28-letni zielonogórzanin jako jedyny z Biało-Czerwonych pojawił się na scenie w pierwszym dniu rywalizacji. Rywala miał wyjątkowego - Irlandczyka Kena Doherty'ego. Kiedyś wielką gwiazdę, byłego mistrza świata. A dziś powoli już 56-latek schodzi ze sceny, choć wciąż może być jednak groźny. Umiejętności miał jak mało kto w świecie snookera.

    Snooker Shoot Out 2025. Mateusz Baranowski kontra Ken Doherty w pierwszej sesji

    Polak jako pierwszy posłał czerwoną bilę do kieszeni, ale nie chciał kontynuować wbijania, wolał odstawić na górną część stołu. Przez cztery minuty się czarowali, później Polak dostał świetną szansę do rozpoczęcia podejścia - przez czerwoną do lewej środkowej kieszeni. I pomylił się, zniechęcony kiwnął głową. Dał irlandzkiemu mistrzowi okazję do wysokiej serii.

    I 56-latek z tej szansy skorzystał, zaczął uciekać. Miał w tym trochę szczęścia, wspierała go publiczność. Podczas shoot outu kibice mogą być bowiem głośno, reagują często bardzo żywiołowo. Także i buczeniem, o czym przekonał się były mistrz tych zawodów Michael Holt.

    Młody snookerzysta w kamizelce z polskim godłem przygotowuje kij do uderzenia, stojąc przy stole bilardowym na arenie zawodów, w tle widoczne są bannery sponsorów oraz logotypy mistrzostw Polski.
    Mateusz BaranowskiWojciech Szubartowski/Press FocusNewspix.pl

    Doherty uciekł na 23:2, ale do końca pojedynku zostały już niecałe cztery minuty. Nie skorzystał, ale jeszcze większą pomyłką zaliczył Irlandczyk. Baranowski teraz wreszcie ruszył: czerwona, zielona, świetnie dostawiona biała do czerwonej. Dorzucił niebieską, później czerwoną, ale źle wymierzył kolejny kąt do niebieskiej. Zmniejszył straty do 13:23, ale musiał już przekazać ruch Doherty'emu.

    Polak wrócił jednak za moment do stołu, wbił czerwoną, zrobił to bardzo efektownie, przez 3/4 długości stołu. Ale też - zupełnie przypadkowo - biała, po odbiciu od innej czerwonej, też wpadła do kieszeni, bocznej. Stracił ruch, ale i rywal dostał cztery punkty. Za moment zrobiło się już 13:35, było po sprawie.

    Zobacz również:

    Judd Trump (z lewej) i Mark Selby
    Inne sporty

    0:5 lidera rankingu w finale UK Championship. Zwrot i jaka końcówka. Magia w 18. frejmie

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Doherty w końcówce już się nie spieszył, wykorzystywał każdą sekundę. I wygrał - to on zagra w drugiej rundzie.

      W czwartek swoje spotkania rozegrają dwaj pozostali Polacy: Michał Szubarczyk i Antoni Baranowski.

      Mateusz Baranowski (Polska) - Ken Doherty (Irlandia) 13:41

      Zobacz również:

      Mateusz Baranowski w środę zmierzy się z legendą snookera - Kenem Dohertym
      Inne sporty

      Szubarczyk w oczekiwaniu, a mistrz świata już na drodze Polaka. Rozstrzygnięcie w ciągu 10 minut

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
      Snookerzysta w kamizelce i muchą koncentruje się nad stołem bilardowym, na którym widoczne są kolorowe bile.
      Ken DohertyLI XIAOLONGAFP
      Sławomir Szmal: Trener Gonzalez wie, jakie trudne przed nim zadaniePolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja