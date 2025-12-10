Zamieszanie wokółMarka Papszuna, jak i samego Rakowa Częstochowa nie ustępuje. Szkoleniowiec wicemistrza Polski jakiś czas temu publicznie ogłosił, że z chęcią przejąłby pogrążoną w kryzysie Legię Warszawa. Stołeczny klub po odejściu Edwarda Iordanescu wciąż nie znalazł następcy, a delikatnie mówiąc, tymczasowa opcja z Inakim Astizem u steru nie zdała egzaminu.

Tak radykalna wolta Papszuna nie przeszła bez echa. Właściciel klubu Michał Świerczewski w bardzo wymowny sposób zareagował na słowa trenera, a co rusz w mediach pojawiały się nowe pogłoski o impasie w negocjacjach pomiędzy Legią i Rakowem. Klub z Częstochowy zdaje się być skłonnym, by puścić Papszuna, lecz za stosowną opłatą.

Według informacji Interii sprawa ma być już praktycznie przesądzona. Jak przekazuje Przemysław Langier do finalizacji pozostały już tylko kwestie techniczne. Papszun ma przejąć warszawską Legię tuż po przerwie świątecznej. W jego miejsce do Rakowa najprawdopodobniej trafi Łukasz Tomczyk, który pozostawi Polonię Bytom na pozycji wicelidera Betclic 1. Ligi.

Co ciekawe, deklaracja Papszuna nie wpłynęła negatywnie na dyspozycję Rakowa. Od momentu pamiętnej konferencji przed meczem z Rapidem Wiedeń "Medaliki" wygrały cztery kolejne spotkania z rzędu, notując przy tym imponujący bilans bramkowy 11:3. Raków tuż przed końcem roku jest trzecim zespołem Ekstraklasy.

Papszun zapowiadał zrzucenie "bomby". Wyszedł przed kamery i wyjaśnił wszystko

Po ostatnim meczu ligowym Papszun przed kamerami Canal+ Sport zapowiedział kolejne wystąpienie, w którym miałby ujawnić więcej informacji na temat negocjacji pomiędzy nim, Rakowem oraz Legią. Zapowiedziana "bomba" jednak nie spadła, a na kolejną wypowiedź szkoleniowca trzeba było czekać do środowej konferencji prasowej. Ta odbyła się z okazji zbliżającego się spotkania Rakowa z bośniackim Zrijnskim Mostarem w ramach Ligi Konferencji.

Papszun nie pozostawił wątpliwości i już na początku konferencji odniósł się do swoich ostatnich słów i przedstawił swoje najnowsze stanowisko w całej sprawie. Jak się okazuje, doszło do pewnego zwrotu w rozmowach pomiędzy zainteresowanymi.

- Miałem taką myśl, żeby się wypowiedzieć, skomentować tę całą sytuację, żeby też przedstawić swoje stanowisko. Natomiast klub trochę zmienił podejście do mnie i przedstawił jakieś opcje rozwiązania sytuacji, dlatego załatwiamy to w swoim gronie, tak jak powinno to się odbyć od początku i cały czas, tak powinno być. Niestety tak nie było - ogłosił Papszun na konferencji prasowej.

- Mimo wszystko gramy w jednej drużynie i wierzę w taki pozytywny efekt zakończenia tej sprawy. Pewne rzeczy już się wydarzyły, ale być może sprawa zakończy się tak, jak powinna od początku - dodał po chwili szkoleniowiec Rakowa, zaznaczając przy okazji, by w następnej kolejności zadawać mu pytania dotyczące najbliższego spotkania.

Mecz Rakowa ze Zrijnskim zostanie rozegrany w czwartek 11 grudnia o godz. 21:00 w Sosnowcu. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

