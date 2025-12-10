Partner merytoryczny: Eleven Sports

Papszun zapowiadał "bombę" i nagle taki zwrot. Ogłosił tuż przed meczem Ligi Konferencji

Bartłomiej Wrzesiński

Saga związana z przejściem Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa trwa w najlepsze. Pomiędzy stronami wciąż panuję impas, a szkoleniowiec wicemistrzów Polski wypowiedziami medialnymi niejednokrotnie dorzucał do pieca. Po ostatnim meczu ligowym Papszun deklarował wystąpienie, w którym przedstawi nowe informacje w tej sprawie. Trener pojawił się na konferencji przed meczem Ligi Konferencji i ujawnił, jak obecnie wygląda sprawa negocjacji w sprawie jego odejścia.

Mężczyzna w długiej, pikowanej kurtce i czapce z daszkiem uśmiecha się i macha ręką na tle stadionu sportowego. W tle zamazane trybuny oraz niewyraźne postaci.
MArek Papszun chce odejsć do LegiiEmilia Krawczyk/REPORTEREast News

Zamieszanie wokółMarka Papszuna, jak i samego Rakowa Częstochowa nie ustępuje. Szkoleniowiec wicemistrza Polski jakiś czas temu publicznie ogłosił, że z chęcią przejąłby pogrążoną w kryzysie Legię Warszawa. Stołeczny klub po odejściu Edwarda Iordanescu wciąż nie znalazł następcy, a delikatnie mówiąc, tymczasowa opcja z Inakim Astizem u steru nie zdała egzaminu.

Tak radykalna wolta Papszuna nie przeszła bez echa. Właściciel klubu Michał Świerczewski w bardzo wymowny sposób zareagował na słowa trenera, a co rusz w mediach pojawiały się nowe pogłoski o impasie w negocjacjach pomiędzy Legią i Rakowem. Klub z Częstochowy zdaje się być skłonnym, by puścić Papszuna, lecz za stosowną opłatą.

Co ciekawe, deklaracja Papszuna nie wpłynęła negatywnie na dyspozycję Rakowa. Od momentu pamiętnej konferencji przed meczem z Rapidem Wiedeń "Medaliki" wygrały cztery kolejne spotkania z rzędu, notując przy tym imponujący bilans bramkowy 11:3. Raków tuż przed końcem roku jest trzecim zespołem Ekstraklasy.

Papszun zapowiadał zrzucenie "bomby". Wyszedł przed kamery i wyjaśnił wszystko

Po ostatnim meczu ligowym Papszun przed kamerami Canal+ Sport zapowiedział kolejne wystąpienie, w którym miałby ujawnić więcej informacji na temat negocjacji pomiędzy nim, Rakowem oraz Legią. Zapowiedziana "bomba" jednak nie spadła, a na kolejną wypowiedź szkoleniowca trzeba było czekać do środowej konferencji prasowej. Ta odbyła się z okazji zbliżającego się spotkania Rakowa z bośniackim Zrijnskim Mostarem w ramach Ligi Konferencji.

Papszun nie pozostawił wątpliwości i już na początku konferencji odniósł się do swoich ostatnich słów i przedstawił swoje najnowsze stanowisko w całej sprawie. Jak się okazuje, doszło do pewnego zwrotu w rozmowach pomiędzy zainteresowanymi.

- Miałem taką myśl, żeby się wypowiedzieć, skomentować tę całą sytuację, żeby też przedstawić swoje stanowisko. Natomiast klub trochę zmienił podejście do mnie i przedstawił jakieś opcje rozwiązania sytuacji, dlatego załatwiamy to w swoim gronie, tak jak powinno to się odbyć od początku i cały czas, tak powinno być. Niestety tak nie było - ogłosił Papszun na konferencji prasowej.

- Mimo wszystko gramy w jednej drużynie i wierzę w taki pozytywny efekt zakończenia tej sprawy. Pewne rzeczy już się wydarzyły, ale być może sprawa zakończy się tak, jak powinna od początku - dodał po chwili szkoleniowiec Rakowa, zaznaczając przy okazji, by w następnej kolejności zadawać mu pytania dotyczące najbliższego spotkania.

Mecz Rakowa ze Zrijnskim zostanie rozegrany w czwartek 11 grudnia o godz. 21:00 w Sosnowcu. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Marek Papszun: Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem LegiiPolsat Sport

