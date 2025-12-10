Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tomasz Fornal opuścił Polskę i się odgrażał. Tak zaczął realizować wielki cel

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Właśnie dla takich występów Tomasz Fornal został sprowadzony przez Ziraat Bankasi Ankara. Reprezentant Polski zapowiadał, że przenosi się do Turcji, by zwyciężyć w Lidze Mistrzów. I w pierwszym meczu swojego zespołu w fazie grupowej zrobił wiele, by pomóc mu w jak najlepszym starcie w prestiżowych rozgrywkach. Rywale długimi fragmentami meczu postawili jednak tureckiej ekipie zaskakujący opór.

Grupa siatkarzy w szarych strojach z czerwonymi akcentami świętuje punkt na boisku, centralnie wstawione powiększenie jednego z zawodników z charakterystycznym fryzem w kolorze blond z różowym, widoczny wyraz skupienia.
Tomasz Fornal chce w tym sezonie wygrać Ligę MistrzówMarcin Golba / AFP / CEV.euAFP

W ostatnich dniach sporo mówiło się o tym, gdzie Tomasz Fornal zagra w kolejnym sezonie. Według doniesień medialnych gwiazda reprezentacji Polski ma wrócić do kraju i zasilić Aluron CMC Wartę Zawiercie. Tymczasem dopiero rozpoczyna grę w Lidze Mistrzów z aktualnym klubem, czyli Ziraatem Bankasi Ankara.

Po przenosinach do tureckiego zespołu polski przyjmujący nie ukrywał, że jego celem w nowym klubie jest wygrana w Lidze Mistrzów. Wcześniej zdobywał medale tych rozgrywek z JSW Jastrzębskim Węglem, ale nigdy złotego.

"Zobaczymy, co pokaże Ziraat Bankasi Ankara z Tomaszem Fornalem, który odgraża się, że poszedł do Turcji zdobyć upragnioną Ligę Mistrzów - w drużynie z Trevorem Clevenot i Nimirem Abdel-Azizem. (...) Byłbym zaskoczony, gdyby Ziraat wygrał Ligę Mistrzów, ale przy dobrym układzie może się znaleźć w Final Four" - oceniał w rozmowie z Interia Sport Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener, dziś ekspert Polsatu Sport.

Trudny początek Ziraatu Ankara w Lidze Mistrzów siatkarzy. Rywale zaskoczyli

Fornal znalazł się w podstawowym składzie Ziraatu na spotkanie otwierające rywalizację w Lidze Mistrzów. Do Turcji przyjechało Tours VB. I francuski zespół od początku postawił się gospodarzom.

W pierwszym secie Ziraat przezwyciężył jednak opór przeciwnika. Fornal zdobył cztery punkty, w tym jeden blokiem. Liderem był Nimir, który zanotował siedem "oczek", a zespół z Ankary wygrał 25:21.

Znacznie większe kłopoty Ziraat miał jednak w drugiej partii. Co prawda Fornal zdobył sześć punktów i w ofensywie nie zawiódł, ale od początku prowadziło Tours. W ofensywie francuskiego zespołu błyszczał Słoweniec Nik Mujanović, po zablokowanym ataku Nimira goście wygrywali już 21:17. Ostatecznie zwyciężyli 25:21 i wyrównali stan meczu.

Zobacz również:

Aleksander Śliwka (w środku) doznał kontuzji w trakcie zgrupowania kadry. Teraz wraca do gry
Liga Mistrzów

Polski siatkarz wrócił po koszmarnej kontuzji. Docenili go nawet kibice rywali. "Wzruszam się"

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Tomasz Fornal ma jasny cel w Lidze Mistrzów. Tak zadebiutował w nowym klubie

    Postraszeni przez siatkarzy z Francji gospodarze dobrze zareagowali jednak w trzecim secie. Tym razem to oni od początku prowadzili, powoli powiększając przewagę. Tours miało olbrzymie problemy z przyjęciem i tym razem przegrało wyraźnie 19:25.

    W czwartej partii Ziraat miał postawić kropkę nad "i", ale wcale nie było to takie łatwe. Co prawda prowadzili już 12:7, ale potem goście z czasem doprowadzili do remisu 17:17. Końcówka była już jednak rozgrywana pod dyktando faworytów, którzy zwyciężyli 25:21 i zamknęli mecz wynikiem 3:1.

    Fornal w debiutanckim występie w Lidze Mistrzów w nowym klubie zdobył 16 punktów - w Ziraacie lepszy o dwa "oczka" był tylko Nimir. Trzy "oczka" Polak zdobył blokiem, resztę atakiem - zbijał piłki ze skutecznością 46 procent. Do tego dołożył tzw. przyjęcie zagrywki na poziomie 43 procent.

    Kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów zespół Fornala rozegra już w przyszłym roku. W grupie A rywalizuje jeszcze Itas Trentino z Włoch i ACH Lublana ze Słowenii. Te drużyny swoje pierwsze spotkanie rozegrają w czwartek.

    Liga Mistrzów
    1 kolejka
    10.12.2025
    17:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Tomasz Fornal: Od samego początku mówiliśmy, że to duży sukces. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Zawodnik drużyny w ciemnych strojach wykonuje atak nad siatką podczas meczu siatkówki, podczas gdy trzech zawodników drużyny w jasnych koszulkach próbuje zablokować piłkę unosząc ręce nad siatką.
    Tomasz Fornal w trakcie meczu z Tours VBCEV.eumateriały prasowe
    Siatkarz w czerwonym stroju z numerem 21 trzyma piłkę do siatkówki na boisku, w tle rozmyte trybuny oraz elementy hali sportowej.
    Tomasz FornalPiotr MatusewiczEast News
    Mężczyzna z różowymi włosami i brodą siedzi na trybunach obok dwóch innych mężczyzn, jeden z nich ubrany w jasnoniebieską koszulkę, drugi w białą koszulę, wszyscy patrzą przed siebie, w tle fioletowa plansza z żółtymi kropkami.
    Tomasz FornalMichal Dubiel/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja