Tego odejścia mogą srogo pożałować. Menedżer będzie rozchwytywany

Józef Dworakowski, nowy prezes Unii Leszno, postanowił postawić na swoich ludzi. W efekcie z klubu odszedł Sławomir Kryjom. Co dalej z przyszłością menedżera?

Kryjom już raz przerabiał odejście z Unii Leszno

Cała sytuacja nie jest nową dla samego zatrudnionego, który w swojej karierze już raz żegnał się z Lesznem. Wtedy - podobnie jak teraz, cieszył się w środowisku dużym uznaniem i szybko znalazł nową pracę. Wylądował w Toruniu, a kilka lat później łączył obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie z posadą menedżera Landshut Devils. Z niemieckim klubem osiągał bardzo dobre wyniki - m.in. awans z KLŻ do 2. Metalkas Ekstraligi.

Teraz - jak wynika z nieoficjalnych informacji, Kryjom mógłby znaleźć pracę w firmie Polcopper. Jej prezesem jest jeden z udziałowców Unii Piotr Rusiecki. Abstrahując od tego, w momencie odejścia z Unii stał się łakomym kąskiem dla innych klubów. W wielu ośrodkach brakuje doświadczonych fachowców z sukcesami na koncie. Kryjom je ma.

W ciemno można więc założyć, że jego telefon będzie grzał się do czerwoności. Jak nie teraz, to gdy ruszy sezon i jakaś drużyna będzie potrzebować sprawnego taktyka i kogoś, kto potrafi zarządzać parkiem maszyn. Chcąc nie chcąc stał się najgorętszym dostępnym nazwiskiem na rynku żużlowych menedżerów.

Trener Okoniewski będzie w potrzebie

Po odejściu Kryjoma w Lesznie muszą przeorganizować sztab szkoleniowy i jakoś go zastąpić. Trener Rafał Okoniewski sprawdza się w swojej roli, ale potrzebuje z boku kogoś, kto zna się na taktyce i ma wyczucie w podejmowaniu takich decyzji.

Kryjom udowodnił w ostatnim sezonie, że ma przysłowiowego "nosa". Po sieci krąży nagrania z finałowego meczu w Bydgoszczy, kiedy to starł się słownie z Joshem Pickeringiem, który po mimo słabej postawy próbował wymusić kolejne starty. Kryjom postawił na swoim, zastosował rezerwy taktyczne i dzięki sprytnej taktyce doprowadził do remisu, który okazał się gwoździem do trumny i przesądził o losach finału.

Pytanie, czy kimś takim teraz ma być nowy Dyrektor Zarządzający Rafał Dobrucki. Unia powołała także nowego Dyrektora Sportowego, którym został Rafał Dobrowolski, były rzecznik prasowy. Z tej dwójki to jednak były selekcjoner reprezentacji Polski ma zdecydowanie większe doświadczenie na polu menedżerskim.

