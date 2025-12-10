Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szubarczyk w oczekiwaniu, a mistrz świata już na drodze Polaka. Rozstrzygnięcie w ciągu 10 minut

Andrzej Grupa

Minęły zaledwie trzy dni od niespodziewanego powrotu na tron Marka Selby'ego w UK Championship, a już startuje kolejna impreza rankingowa w Main Tourze. Na pewno najszybsza, bo taka jest specyfika Shoot Outu. To co prawda zniechęca część gwiazd, nieprzewidywalność rozstrzygnięć, ale też dodaje atrakcyjności. W stawce jest trzech Polaków: Antoni Kowalski, Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski. W środę do boju ruszy ten ostatni, zmierzy się ze słynnym Irlandczykiem.

Dwóch zawodników snookera podczas meczu, jeden skupiony na zagraniu przy stole, drugi zamyślony i obserwujący przebieg gry z fotela.
Mateusz Baranowski w środę zmierzy się z legendą snookera - Kenem Dohertym Tai Chengzhe/VCG via Getty Images & Wojciech Szubartowski / PressFocus Newspix/Getty Images

Shoot Out, który dziś po godz. 14 zacznie się w Tower Circus w Blackpoolu, w żaden sposób nie da się porównać do UK Championship. Choć oba to turnieje rankingowe, za to o zupełnie innym znaczeniu. Niedawno zakończone zmagania w Yorku mają długą tradycję i wielki prestiż, są zaliczane do "Potrójnej Korony". I praktycznie nie zdarza się, by któraś z gwiazd je omjała.

Inaczej jest z Shoot Outem, którego pierwsza edycja odbyła się w 1990 roku, ale była... jedyną na bardzo długo. Do kalendarza zawody wróciły w zmodyfikowanej formie po 21 latach, sześć edycji miało charakter nierankingowy. Teraz to już pełnoprawna impreza, przy czym cały budżet na wygrane jest mniejszy niż Mark Selby dostał za triumf w UK Championship. A to zarobki decydują przecież o miejscu na światowej liście.

Snooker Shoot Out startuje w Blackpool Tower Circus. Z udziałem trzech Polaków. Najtrudniejsze losowanie Michała Szubarczyka

Selby'ego w Shoot Oucie kibice nie zobaczą, podobnie jak i Judda Trumpa czy Ronniego O'Sullivana. Zdecydowana większość światowej czołówki w Blackpoolu będzie rywalizować, a w tym gronie są i Polacy. Wszyscy nasi uczestnicy Main Touru, przy czym zawody te są zdecydowanie najważniejsze dla Antoniego Kowalskiego. On walczy o utrzymanie statusu zawodowca, to już jego drugi sezon w tym gronie. I musi po mistrzostwach świata znaleźć się wśród 64 najlepszych by pozostać w elicie.

    Tymczasem sytuację ma daleką od optymalnej, ale wciąż może się poprawić. Rok temu dotarł w tych zawodach do czwartej rundy, to jego najlepszy wynik w Main Tourze. A teraz podejdzie do stołu jako ostatni z naszych - w czwartek późnym wieczorem, po godz. 22.30. I będzie zdecydowanym faworytem w potyczce z Kanadyjczykiem Sahilem Nayyarem.

    W środę kibice zobaczą z kolei Mateusza Baranowskiego - po godz. 16 stoczy bój z Kenem Dohertym. Słynny Irlandczyk ma już 56 lat, w 1997 roku został zawodowym mistrzem świata, kilka lat później wskoczył na pozycję wicelidera rankingu World Snooker Tour. Tyle że najlepsza lata dawno ma już za sobą, wypadł z pierwszej setki. I patrząc na tegoroczne wyniki, raczej to już schyłek jego kariery.

    Tak jak Michał Szubarczyk zdołał w UK Championship ograć Jimmy'ego White'a, tak i tu w przypadku 28-letniego zielonogórzanina możemy spodziewać się miłej informacji po spotkaniu. Ten mecz zacznie się w środę po godz. 16. Co ciekawe, Doherty wystąpił w tamtej historycznej edycji Shoot Outu 35 lat temu, znalazł się w najlepszej "16". W spotkaniu o ćwierćfinał przegrał z Anglikiem Mikem Hallettem, który później dotarł do finału.

    Snookerzysta w kamizelce i muchą koncentruje się nad stołem bilardowym, na którym widoczne są kolorowe bile.
    Ken DohertyLI XIAOLONGAFP

    Szubarczyk zagra w czwartek o godz. 15.15 z Walijczykiem Jamiem Jonesem. 37-latek nie jest może zawodnikiem wybitnym, to raczej średniak w Main Tourze, za to na tyle solidny, że od 2011 roku tylko raz wypadł z grona profesjonalistów. I zaledwie na sezon. Teraz w rankingu jest 51., może spokojnie czekać na koniec sezonu. W Shoot Oucie był zaś kiedyś w półfinale - wie więc, o co chodzi w tej rywalizacji.

    A jest ona bardzo nietypowa. Każdy mecz składa się tylko z jednego frejma, jego czas ograniczony jest do maksymalnie 10 minut. Zawodnicy mają też tylko 15 sekund na uderzenie bili, ale tylko w pierwszych pięciu minutach potyczki. Później spada on do 10 sekund. Każdy faul ma poważne konsekwencje.

    Młody zawodnik skupiony na wykonaniu precyzyjnego zagrania przy stole do snookera, wokół niego rozmieszczone kolorowe bile, w tle fragment widowni i tablica z nazwiskiem gracza.
    Michał Szubarczykscreen za Youtube/WSTmateriał zewnętrzny

    Stąd też rozłożenie meczów co 15 minut - pierwszy zaczną się o godz. 14, ostatni skończy tuż przed północą. A wszystko na jednym stole.

    1/64 finału rozłożona została na dwa dni, losowanie kolejnej rundy odbywa się po zakończeniu poprzedniej. Triumfatora, który zarobi 50 tys. funtów, poznamy w sobotę wieczorem.

    Zawodowy gracz skupiony podczas rozgrywki snookerowej, trzyma kij, celując w białą bilę na zielonym stole, w tle rozmyty obserwator.
    John Higgins, czterokrotny mistrz świataSI NUOKE/ImageChinaAFP
