Narodziny gwiazdy w Polsce. 17-latek zadziwił fachowców

W czasie Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim jesteśmy chyba świadkami narodzin wielkiej gwiazdy tej dyscypliny sportu. Zaledwie 17-letni Niemiec z Erfurtu Finn Sonnekalb we wspaniałym stylu zadebiutował w imprezie tej rangi. Już w pierwszym starcie zanotował wygraną. Wprawdzie w grupie B, ale za to zrobił to w imponującym czasie.