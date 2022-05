Zwiastun Lotto SuperLIGI. Wideo (Polsat Sport) WIDEO |

LOTTO SuperLIGA to nowatorski projekt w historii polskiego sportu. To również unikatowa formuła rozgrywek tenisowych, której dynamika pozwoli odkryć emocje, jakich jeszcze ta dyscyplina nie oferowała. Rywalizacja najlepszych polskich klubów tenisowych o tytuł mistrza Polski rozpoczyna się 29 maja i w rundzie zasadniczej potrwa do 14 sierpnia. Faza ta wyłoni 4 najlepsze kluby, które w grudniu rywalizować będą w turnieju FINAL FOUR o historyczny, pierwszy tytuł Drużynowego Mistrza Polski. W rozgrywkach zobaczymy czołówkę polskich tenisistów, ale również sporą grupę, zakontraktowanych przez kluby zawodników zagranicznych, wśród których pojawią się gracze zajmujący czołowe miejsca w światowych rankingach.