Urszula Radwańska: Wreszcie był czas, żeby zrobić zabieg.

- Był to mały zabieg artroskopii kolana, przeszłam go we wtorek w Warszawie. Zdecydowałam się na niego teraz, bo i tak mamy przerwę w startach. Potrzebuję paru tygodni, żeby się w pełni zrehabilitować, w pierwszej połowie mają zostać już otwarte korty i mam nadzieję, że wrócę w pełni do treningów - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Urszula Radwańska.