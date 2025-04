Wielka kasa wpompowana w Falubaz. Prezes mówi o milionach

Mateusz Wróblewski, INTERIA: To była kompromitacja. Motor Lublin zdemolował Falubaz. Co prezes zielonogórzan może powiedzieć po takim meczu?

Adam Goliński, prezes Stelmet Falubazu Zielona Góra: - Zobaczymy czy to była kompromitacja. Nie wiemy, jak inne kluby będą wyglądały na tle Motoru. Nie wiem, czy jakakolwiek inna drużyna będzie w stanie wygrać z takim Motorem Lublin i takim Wiktorem Przyjemskim. Reklama

Jakiego wyniku spodziewał się prezes przed meczem? Wierzył pan w zwycięstwo?

- Z pewnością upatrywałem Motor jako faworyta do zwycięstwa, ale nadzieja na dobry wynik cały czas we mnie żyła. Chcieliśmy korzystnie otworzyć sezon. To, co zobaczyliśmy jest zaskoczeniem dla mnie, dla kibiców i całego klubu.

Żużel. Falubaz już wyciąga wnioski

Czy po takim meczu w szatni czekają zawodników "męskie rozmowy"? Jak przygotować się do spotkania we Wrocławiu?

- Myślę koncepcyjnie, czyli co zrobić, by kolejny mecz był inny. Nie możemy stać z suszarką nad nimi w szatni i mówić, co mają robić, kiedy się przebierają. Widzę to inaczej. Rozmawiałem ze sztabem szkoleniowym o tym, co robić w kolejnych krokach, dniach. Jestem po rozmowie z Jarkiem Hampelem. Leon Madsen też przekazał odczucia po meczu.

Jakie są te wnioski zawodników?

- Ze strony Leona Madsena jest dezorientacja, dlaczego Motor Lublin jest tak silny na tle Falubazu. Jarek Hampel mówił o startach, dlaczego w dwóch biegach nie poszło. Sparingi też nie były udane. Rybnik w tygodniu dał przestrzeń jeszcze przy gorszych startach, Motor tej przestrzeni nie dał. Reklama

Żużel. Miliony wpompowane w Falubaz jeszcze się obudzą

Jakie zatem cele ma teraz Falubaz? Mówiło się o medalu.

- Chcemy być w górnej czwórce i to będziemy upatrywać jako sukces. Chcemy spokojnie wchodzić w kolejny sezon. Wtedy lepiej się myśli, będzie stabilność. Dobrze, że zawodnicy Motoru pokazali, że można szybko jeździć. Leon Madsen był szybki i myślę, że musimy go podglądać, będzie naszym koniem pociągowym. Dziś było zimno, za tydzień może być ciepło, żużel może się bardzo zmienić. W innej pogodzie mogą przyjść zwycięstwa. Michał Curzytek jeszcze potrzebuje rozjeżdżenia, a w razie czego, jak się nie poprawi, będą go zastępować młodsi koledzy. On potrzebuje dłuższego wejścia w sezon i też powinno być dobrze.

Przed sezonem Falubaz się wzmocnił. Leon Madsen i Damian Ratajczak to milionowe inwestycje. Przeszło panu przez głowę, że te miliony poszły w błoto?

- Nie. Tabela meczowa jest istotna, należy poczekać na pozostałe mecze. Niektóre spotkania są bardziej istotne, inne mniej. Miliony nie poszło w błoto. One się obudzą.

