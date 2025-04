Korona Kielce znakomicie weszła w ten rok. "Scyzory" w pierwszych siedmiu meczach ligowych nie przegrały ani razu i zanotowały aż cztery zwycięstwa. To znacząco poprawiło ich sytuację w ligowej tabeli oraz dawało nadzieję kibicom z Kielc, że drużyna wyszła na prostą, ale ich piłkarze przegrali dwa ostatnie spotkania. Najpierw ulegli 1:3 Radomiakowi, a następnie 0:2 Lechowi Poznań. W piątek do Kielc przyjechał Widzew, który znajduje się w zupełnie innym położeniu. Łodzianie zwyciężyli w ostatnich trzech kolejkach i z pewnością za cel objęli sobie awans przynajmniej do czołowej "ósemki". Reklama

Fajerwerki, ale tylko na trybunach. Mecz w Kielcach przerwany po dwóch minutach

Mecz w Kielcach został przerwany już po dwóch minutach. Wszystko dlatego, że najzagorzalsi kibicie Korony odpalili race i zadymili boisko tak, że nie było nic widać. W dodatku poza stadionem zostały również odpalone fajerwerki. W związku z tym sędzia Wojciech Myć postanowił zaprosić piłkarzy do szatni. Dopiero po kilku minutach grę można było kontynuować.

Bardzo szybko po powrocie, w 5. minucie spotkania znakomitą okazję do wyjścia na prowadzenie mieli piłkarze Korony. Po strzale głową Miłosza Trojaka piłkę z linii bramkowej wybijał Szymon Czyż, ratując Rafała Gikiewicza, który by do tego nie zdążył. Przez pierwsze 10 minut dominowali gospodarze, jednak już nie zdołali wypracować sobie tak dogodnej okazji. Dopiero w 12. minucie jakiekolwiek zagrożenie stworzyli piłkarze Widzewa. Bardzo silny strzał z dalszej odległości pod poprzeczkę posłał Czyż, ale Rafał Mamla zdołał z trudem obronić to uderzenie.

Bardzo szybko chciała odpowiedzieć Korona. Samuel Kozlovsky zlekceważył dośrodkowanie z lewego skrzydła, odpuścił interwencję i przed szansą stanął Długosz, ale nie trafił w bramkę z bliskiej odległości. I to było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Do przerwy przeważali raczej piłkarze Korony, ale tak naprawdę obie drużyny nie wykreowały już nic konkretnego i zeszły do szatni przy bezbramkowym remisie. Reklama

Festiwal bramek w drugiej połowie. Korona niespodziewanie wygrywa z Widzewem

Pierwsze minuty po powrocie na boisko były dosyć spokojne. W 56. minucie miała miejsce pierwsza groźna akcja tej części spotkania. Martin Remacle znalazł sobie miejsce przed polem karnym i oddał strzał lewą nogą, ale piłka ledwie o centymetry minęła spojenie słupka z poprzeczką. Kolejne minuty były dosyć trudne dla oka. Piłkarze zafundowali obserwatorom raczej więcej walki fizycznej, niż gry w piłkę.

Przełom nadszedł w 69. minucie. Po dośrodkowaniu Dawida Błanika z rzutu wolnego, Konstantinos Sotiriou będąc ustawiony tyłem do bramki, lekko trącił piłkę głową, a ta wpadła idealnie w dalszy róg. Prawidłowość gola sprawdzano jeszcze na VAR-ze, ale trafienie ostatecznie zostało uznane i Korona wyszła na prowadzenie 1:0.

Gracze Widzew nie potrzebowali zbyt wiele czasu na to, by otrząsnąć się po tym ciosie, bowiem już cztery minuty później doprowadzili do wyrównania. Po dalekim wrzucie z autu Szymona Czyża, Juljan Shehu wygrał "przebitkę", nieco szczęśliwie minął kilku rywali i uderzył z powietrza pod poprzeczkę. Reklama

Gdy kibice łapali oddech po kolejnym golu w tak krótkim okresie, na stadionie w Kielcach padła trzecia bramka! Zdeterminowane "Scyzory" po raz drugi w tym spotkaniu wyszły na prowadzenie. Znów z rzutu wolnego dośrodkowywał Błanik, ale tym razem do odbitej piłki dopadł Miłosz Trojak i mocno ją wstrzelił na trzeci metr. Adirian Dalmau dołożył tylko stopę i futbolówka wpadła do siatki. Do ostatniego gwizdka wynik nie uległ już zmianie i Korona niespodziewanie pokonałą Widzew 2:1, przerywając serię trzech zwycięstw z rzędu łodzian.

