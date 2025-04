4,5 minuty dłużej niż Świątek z Potapową. 6:0, 6:0 w meczu półfinał w Monte Carlo

ATP Monte Carlo. Dimitrov zmieciony w ćwierćfinale. Koncert Alexa de Minaura

De Minaur już na samym starcie przełamał Dimitrova, wysyłając w jego stronę jasny sygnał. Rywal wyglądał na wyjątkowo nieskoncentrowanego i popełniał mnóstwo błędów. A to była woda na młyn dla będącego w formie 26-latka. Bez oglądania się na 18. zawodnika rankingu ATP robił swoje i dopisywał sukcesywnie kolejne gemy do swojego konta. I tak po zaledwie 23 minutach uzbierał ich sześć i tym samym wypiekł w pierwszym secie bajgla .

Kompletnie zawodził serwis Dimitrova, który w wielu spotkaniach był jego tajną bronią. A w półfinale nie padł tym razem ani jeden as, z żadnej ztrony. De Minaur zmiażdżył 33-latka, co odzwierciedlał brutalny wynik - 6:0, 6:0. A potrzebował do tego zaledwie niecałych 45 minut. Rozmiary zwycięstwa Australijczyka potęguje fakt, że mecz potrwał tylko 4,5 minuty dłużej, aniżej wspominane starcie Świątek vs Potapowa.