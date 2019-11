Tenis. Linette o wygranej w Bronxie. Wideo WIDEO |

W Bronxie Linette najpierw przeszła trzystopniowe eliminacje, a później sprawiła ogromną sensację, wygrywając wszystko do końca. Pokonała m.in. Czeszkę Karolinę Muchovą, a w finale Włoszkę Camilę Giorgi. - Mecz z Muchovą był najtrudniejszy, sama do końca nie wiem, jak się udało go wygrać. To najlepsza zawodniczka, którą w karierze ograłam - mówi polska tenisistka.