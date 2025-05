Pudzianowski przestał się hamować. Posypały się wulgaryzmy. To nie koniec afery po KSW

Pudzianowski znów atakuje. Mocny wpis wymierzony w dyrektora KSW

Pudzianowskiego wyraźnie te słowa ubodły, bo już kilka dni temu odniósł się do nich w internetowym wpisie . "Może za podpisanie lukratywnego kontraktu mam sobie dać łeb rozbić????? To się chyba Wam w dupkach poprzewracało!!! Ja wiem gdzie są moje granice, a jak szukacie mięsa armatniego, głupiego to nie ten adres . Ja mam swoje granice. Wejdź choć raz do klatki i wtedy zabierz zdanie, bo teoria a praktyka to dwa różne pojęcia" - napisał 48-latek.

To nie był jednak koniec wywodów Pudzianowskiego. Niedługo potem pojawił się kolejny jego wpis w mediach społecznościowych, w którym bez ogródek odniósł się do słów Rysiewskiego. Oto oryginalny wpis "Pudziana": "Nie mam pretensji do Eddiego Halla, ani trochę, bo są emocje, ferwor walki itd. A zapraszam jednego czy drugiego pana co mówi o klepaniu i z cztery razy mu przyp........ę w tył i zapytam się, czy wie gdzie jest!! A znawcy niech sobie to zobaczą. Eddie robił co robił, pierwszy raz wszedł do klatki - wygrał, ok. był lepszy!! Ale gdzie był sędzia?? Chyba w ...................... 150 kg chłopa głaskało. Hymmm aż uklęknąłem, a tu mi jeden czy drugi pier.........i" - napisał. Wiele więc wskazuje na to, że Pudzianowski nie zamierza odpuszczać wymiany twardych zdań z zarządzającymi KSW.