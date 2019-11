Tenis. Linette o zarobkach i wydatkach. Wideo WIDEO |

Według danych WTA, Magda Linette zarobiła w karierze ponad 2,3 miliona dolarów, a w tym roku - ponad 640 tys. Te kwoty robią wrażenie, ale sytuacja zmienia się nieco, gdy Linette mówi o kosztach, jakie zwykle ponosi. - Trzeba odliczyć podatki, a w każdym kraju jest inaczej. W niektórych z nich, np. w USA, wszystko zależy od stanu, w którym odbywa się turniej. jeśli w Miami, to podatek wynosi 30 procent, ale jeśli w Indian Wells, to już 38. Na French Open płacimy od razu jakąś część, ale później musimy się zwrócić do urzędu by zrobić jakiś zwrot, a trzeba tego dokonać po francusku. To wywołuje nerwowość, ciężko się z nimi skomunikować. Do tego dochodzą wysokie koszty - opisuje Magda Linette.