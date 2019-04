Rafael Nadal przeprosił Davida Ferrera. Wideo

Rozstawiony z "jedynką" Hiszpan Rafael Nadal pokonał w trzeciej rundzie turnieju ATP w Barcelonie Davida Ferrera 6:3, 6:3. Po spotkaniu Nadal przeprosił swojego rodaka, że z nim wygrał. "To było dla mnie trudne. David jest moim przyjacielem i wspaniałym towarzyszem. Rozegraliśmy wiele meczów i wiele osiągnęliśmy. Jest to dla mnie smutne i przepraszam, że go pokonałem. Cieszę się z wszystkiego, czego dokonał. David jest ważną postacią hiszpańskiego tenisa i hiszpańskiego sportu" - powiedział Nadal.

"To był ciężki mecz pod każdym względem. Musiałem podejść do tego spotkania w inny sposób, żeby zrobić krok naprzód i tego dokonałem" - dodał tenisista z Majorki.